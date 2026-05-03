Craiova: Un copil de 1 an și 4 luni, aflat la bunici, a murit. Cum s-a produs tragedia

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 18:14
Sursa foto simbol: Pixabay

Un copil din Craiova a murit, duminică, după ce a căzut în piscina din curtea bunicilor. Polițiștii au deschis dosar penal.

Un copil din Craiova a murit în timp ce se afla la bunici

Copilul avea doar un an și patru luni. Tragedia s-a produs în satul Toceni, comuna doljeană Dobrești. Copilul a murit după ce a căzut în piscina din curtea bunicilor materni.

Agenții din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați la ora 11.48.

„La faţa locului s-au deplasat şi un echipaj de ambulanţă şi un elicopter SMURD, însă, din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de pompieri, a fost declarat decesul copilului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Trupul copilului va fi expertizat de specialiști.

