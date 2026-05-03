Ciprian Ciucu: Moțiunea se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 22:34
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
  1. Ce a spus Ciucu despre moțiunea de cenzură
  2. Ciucu: Dacă moțiunea trece, majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un guvern

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că „lipsesc vreo 5-10 voturi” pentru ca moțiunea de cenzură să pice și că pot exista dezertări din ambele direcții.

Ce a spus Ciucu despre moțiunea de cenzură

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări.

Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le dăm bani sau posturi sau funcții”, a declarat Ciprian Ciucu, la Antena 3.

El a precizat că sunt oameni în PNL care vor chiar și acum o alianță cu PSD, dar ei sunt o minoritate.

Ciucu: Dacă moțiunea trece, majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un guvern

„Cine face o majoritate să dea jos un guvern, în mod logic trebuie să vină cu alternativa. Deci majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un guvern. Am spus, dacă veți dărâma acest guvern, e exclus să mai facem o coaliție cu voi. Ei voi fi nevoiți să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă. (…)

Partidul meu, dacă va mai accepta vreo alianță cu PSD, ar deveni penibil. De două ori le-am spus și am fost foarte serios. Nu e nimic mai rău decât să fii penibil”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai.

