Elevii români au dominat Campionatul Mondial de robotică „FIRST Tech Challenge” desfășurat în Statele Unite, câștigând primele patru locuri. Președintele Nicușor Dan i-a felicitat și le-a transmis că România e mândră de ei.

De altfel, președintele chiar i-a cunoscut pe o parte dintre acești elevi, în timp ce se aflau într-o tabără de pregătire la Universitatea de Vest din Timișoara.

Nicușor Dan felicită elevii români campioni la robotică

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale.

Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor.

Echipa Velocity de la liceul “Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea.

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea

Echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea.

România e mândrǎ de voi!”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Potrivit Asociației „Nație prin Educație”, la Campionatul Mondial de robotică din Houston au participat 330 de echipe din toată lumea.