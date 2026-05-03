B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa

Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 23:40
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Gabi Tamaș la Survivor 2026. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / YouTube
Cuprins
  1. Ce l-a enervat pe Alberto la Tamaș
  2. Cum se simte Alberto după ce Survivor s-a terminat pentru el

Alberto Hangan, fost concurent din echipa Războinicilor la Survivor 2026, l-a acuzat de ipocrizie pe Gabi Tamaș, unul dintre concurenții puternici de la Faimoși.

Ce l-a enervat pe Alberto la Tamaș

„De obicei, prefer să nu vorbesc urât despre alte persoane pentru că nu știu care le-a fost experiența de viață, dar pe final m-a enervat un pic Gabi. Aș spune că el este ipocrit, pentru că toate strategiile erau făcute să ies afară, iar el spunea că trebuie să mai vorbesc cu unul, cu altul să mai fac, să câștig niște voturi, iar eu știind că era deja pus totul la cale să ies afară… Asta a fost un pic…

Mulți oameni m-au blamat că nu am dat mâna cu colegii după ultimul joc de imunitate individuală, dar eu știam că dacă îl pierd, o să intru la duel”, a spus Alberto, la revenirea în țară, potrivit Click!.

Cum se simte Alberto după ce Survivor s-a terminat pentru el

Altfel, fostul Războinic spune că se adaptează treptat, din nou, la viața de acasă, după aventura din junglă: „De când am ieșit, am încercat să mă relaxez, să mă deconectez, eram prins. A intrat jungla în mine. Am muncit în multe domenii de-a lungul vieții, nu am fost scutit de muncă. Am avut perioade destul de grele în viață, de aia probabil a fost mai ușor pentru mine decât față de alții. Intri atât de tare în starea aia încât nu îți mai pasă ce oră sau ce zi e. Te decontează un pic total de realitate”.

Tags:
Citește și...
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Monden
Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Monden
Carmen Brumă, mărturisiri despre Tudor, fiul ei: „Bate adolescența la ușă. Ne confruntăm cu toate simptomele”
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Monden
Andreea Mantea, investigată pentru datorii de peste un milion de lei. Solicitarea ANAF în instanță
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Monden
Mihai Trăistariu, exasperat de festivalul din Mamaia Nord: „E ca un cutremur continuu. Depășesc orice limită” (VIDEO)
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
Monden
Dragoș Bucur a stârnit hohote de râs, după ce s-a apucat de tuns oi: „Nu ești bun ca hairstylist” (VIDEO)
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Monden
„Bărbații nu sunt făcuți din fier”: Cabral și-a îngrijorat fanii cu o postare neașteptată
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Monden
Divorțul Ioanei și al lui Ilie Năstase, tot mai tensionat. Ce s-a întâmplat la ultimul termen: „A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Monden
Apă de nuci în bere neagră și stridii. Ce combinații inovatoare se găsesc în meniul lui Richard Abou Zaki.
Lovitură pentru fostul partener al Marinei Almășan! Judecătorii au luat decizia
Monden
Lovitură pentru fostul partener al Marinei Almășan! Judecătorii au luat decizia
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Monden
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Ultima oră
00:00 - Cristi Chivu a câștigat campionatul în Italia cu Inter. E primul antrenor român care reușește această performanță (FOTO)
23:08 - Tragedie în Vrancea: Un copil de 4 ani a fost găsit mort într-o baltă, la circa o oră după ce mama sa îl dăduse dispărut
22:34 - Ciprian Ciucu: Moțiunea se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă
22:11 - Ciucu: PNL ar deveni penibil dacă ar accepta iar o alianță cu PSD-iștii / PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el
21:41 - Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea, cu două zile înainte de votul pe moțiunea de cenzură / UPDATE: Reacția premierului (VIDEO, FOTO)
21:28 - „Has*ktir!”. Cum a răspuns deputatul PSD Adrian Solomon la apelul Oanei Gheorghiu (FOTO)
21:06 - Elevii români au câștigat primele 4 locuri la Campionatul Mondial de robotică din SUA. Nicușor Dan: „România e mândră de voi” (FOTO)
20:07 - Ce amendă a primit un șofer prins cu 211km/h pe un drum din Timiș. A rămas fără permis 4 luni
19:42 - „România nu e vitală pentru SUA”, susține consilierul președintelui Dan, Marius Lazurca
19:17 - Ce a învățat Marian Godină despre România după ce „a petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”. Replică pentru cei care spun că „aici nu mai e de trăit”