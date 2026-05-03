Alberto Hangan, fost concurent din echipa Războinicilor la Survivor 2026, l-a acuzat de ipocrizie pe Gabi Tamaș, unul dintre concurenții puternici de la Faimoși.

Ce l-a enervat pe Alberto la Tamaș

„De obicei, prefer să nu vorbesc urât despre alte persoane pentru că nu știu care le-a fost experiența de viață, dar pe final m-a enervat un pic Gabi. Aș spune că el este ipocrit, pentru că toate strategiile erau făcute să ies afară, iar el spunea că trebuie să mai vorbesc cu unul, cu altul să mai fac, să câștig niște voturi, iar eu știind că era deja pus totul la cale să ies afară… Asta a fost un pic…

Mulți oameni m-au blamat că nu am dat mâna cu colegii după ultimul joc de imunitate individuală, dar eu știam că dacă îl pierd, o să intru la duel”, a spus Alberto, la revenirea în țară, potrivit

Cum se simte Alberto după ce Survivor s-a terminat pentru el

Altfel, fostul Războinic spune că se adaptează treptat, din nou, la viața de acasă, după aventura din junglă: „De când , am încercat să mă relaxez, să mă deconectez, eram prins. A intrat jungla în mine. Am muncit în multe domenii de-a lungul vieții, nu am fost scutit de muncă. Am avut perioade destul de grele în viață, de aia probabil a fost mai ușor pentru mine decât față de alții. Intri atât de tare în starea aia încât nu îți mai pasă ce oră sau ce zi e. Te decontează un pic total de realitate”.