„Has*ktir!". Cum a răspuns deputatul PSD Adrian Solomon la apelul Oanei Gheorghiu (FOTO)

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 21:28
Deputatul PSD Adrian Solomon. Sursa foto: Captură Video Camera Deputaților

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat recent că a trimis un e-mail personal fiecărui deputat și senator cu un „apel la înțelepciune și curaj”, în contextul în care PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Bolojan.

Deputatul PSD Adrian Solomon a ales să-i răspundă astfel Oanei Gheorghiu:

„Îi mulțumesc domnului deputat PSD Adrian Solomon pentru răspunsul pertinent și profesionist față de îndemnul meu să voteze după capul lui, nu după ordinul șefului de partid.

Ce ne-am face noi oare fără asemenea aleși în Parlamentul României?”, a reacționat ironic vicepremierul, la mesajul primit de la deputatul PSD.

Ce le-a cerut Oana Gheorghiu parlamentarilor României

Pe 30 aprilie, vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a trimis câte un mesaj personal tuturor parlamentarilor României în care i-a îndemnat să se informeze corect, înainte de votul pe moțiune, despre listarea la bursă a unor companii de stat și să nu creadă falsul narativ că Guvernul vrea „să vândă țara”.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României.

Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj.

Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului.

Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată.

Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să „vândă țara.” Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu.

Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor.

Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, anunțase Oana Gheorghiu, pe 30 aprilie, pe Facebook.

