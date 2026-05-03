Peste 2.000 de oameni s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală, duminică seară, pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan (PNL), cu două zile înainte de votul PSD-AUR contra Guvernului. O manifestație similară are loc și în Oradea, orașul condus mulți ani de Bolojan, din funcția de primar.

Ce scandează susținătorii lui Bolojan în Capitală

Oamenii au venit cu steagurile României și Uniunii Europene și cu pancarte cu mesaje precum: „Susținem reforma! Susținem Guvernul Ilie Bolojan!” sau „Afară, afară, afară din cămară!”.

Ei scandează „PSD, o mizerie”, „PSD, PSD ciuma roșie”, „Avem un plan, susținem Bolojan!”, „Vrem reforme, nu hoție!”, „Bolojane, nu uita, țara e de partea ta!” sau „Justiție, nu corupție!”.

Potrivit Jandarmeriei, în fața Guvernului s-au strâns circa 2.100-2.200 de oameni.

Manifestație pro-Bolojan și în Oradea

O manifestație în sprijinul premierului are loc și în Oradea, unde Bolojan a fost primar mulți ani.

De altfel, actualul edil, Florin Birta, a îndemnat oamenii să iasă în stradă: „Este un moment în care ne arătăm sprijinul pentru Ilie Bolojan, un om care a avut curajul să își asume reforme importante, chiar dacă acestea deranjează anumite interese ale unor grupuri influente. Acest om a schimbat Oradea, ceea ce arată că poate contribui decisiv și la schimbarea României”.