Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 15:34
Sursa foto: Captură Video - B1 TV
O benzinărie din Galați, situată în localitatea Umbrărești, a fost ținta unui jaf organizat în timpul nopții. Hoții acționat ca în filme și au reușit să plece cu o sumă importantă de bani.

Ce au descoperit angajații după ce o benzinărie din Galați a fost jefuită

Angajații stației peco din Umbrărești au avut parte de o surpriză neplăcută duminică dimineață.  Au  observat că unitatea nu are energie electrică. Primele cercetări au scos la iveală faptul că atacatorii au tăiat intenționat cablurile de alimentare pentru a scoate din funcțiune sistemul de supraveghere video.

Ulterior, aceștia au intrat în incintă, de unde au sustras aproximativ 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări, profitând de întunericul și liniștea nopții, scrie Observator News.

Este vorba de niște jafuri în lanț sau un caz izolat  

Polițiștii iau în calcul varianta unei grupări organizate, având în vedere că modul de operare este tras la indigo cu alte spargeri recente din județ.

Anchetatorii fac legătura cu jaful de la Primăria Ivești, unde hoții au tăiat tot curentul înainte de a smulge seiful din perete, dar și cu spargerea unei alte stații peco din satul Nicopole.

De asemenea, un supermarket din Hanu Conachi a fost victima unui atac similar în ultimele două luni, însă, în ciuda punctelor comune, autoritățile nu au reușit încă să identifice niciun suspect.

