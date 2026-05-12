Caprifoiul, planta din grădină care a devenit vedetă în remediile naturale. Cum este folosit pentru stare de bine și energie

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 12:12
Sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Caprifoiul, planta decorativă care a intrat în zona de „wellness”
  2. De la grădină la ceaiuri și ritualuri de îngrijire
  3. Trendul plantelor naturale în stilul de viață modern

Caprifoiul, o plantă cunoscută mai ales pentru florile sale parfumate și aspectul decorativ, a început să fie tot mai prezent în discuțiile despre stil de viață sănătos și remedii naturale.

Dincolo de rolul ornamental, planta este folosită în diverse preparate naturiste ca un ingredient asociat cu susținerea organismului și a stării generale de bine.

Caprifoiul, planta decorativă care a intrat în zona de „wellness”

Caprifoiul sau Mâna Maicii Domnului, cunoscut științific ca Lonicera caprifolia, este un arbust cățărător apreciat în grădini pentru aspectul său și mirosul intens al florilor.

În ultimii ani, planta a fost „adoptată” și de zona de lifestyle și wellness, unde este asociată cu ideea de echilibru, relaxare și susținere naturală a organismului, informează cei de la Click!

Se regăsește în ceaiuri, extracte și diverse combinații promovate în mediul naturist, unde este prezentată ca un ingredient „blând” pentru consumul zilnic.

De la grădină la ceaiuri și ritualuri de îngrijire

Caprifoiul a devenit popular mai ales în rândul celor interesați de soluții naturale pentru rutina zilnică, fiind inclus în produse promovate pentru imunitate, digestie sau stare generală de energie.

Planta conține compuși naturali precum antioxidanți și uleiuri esențiale, ceea ce a contribuit la imaginea sa de ingredient „curat” și ușor de integrat în stilul de viață modern.

Trendul plantelor naturale în stilul de viață modern

Interesul pentru caprifoi face parte dintr-un trend mai larg în care plantele și extractele naturale sunt integrate în rutina zilnică de îngrijire și echilibru personal.

De la ceaiuri până la produse cosmetice sau suplimente, tot mai mulți oameni caută alternative inspirate din natură, percepute ca fiind mai apropiate de un stil de viață echilibrat.

Specialiștii din zona de wellness atrag însă atenția că astfel de produse sunt folosite mai ales pentru susținerea generală a organismului, nu ca tratamente medicale.

