B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.

Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.

Adrian A
12 mai 2026, 12:52
Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Încă o amânare în dosarul de tentativă de lovitură de stat
  2. Dosarul de propagandă legionară

Curtea Supremă a amânat din nou decizia în dosarul de tantativă de lovitură de stat al lui Călin Georgescu. Magistrații anunță că vor decide pe 4 iunie dacă poate începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care fostul candidat și alți 21 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Încă o amânare în dosarul de tentativă de lovitură de stat

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul pentru tentativă de lovitură de stat poate începe, însă hotărârea nu este definitivă şi a fost atacată la Curtea Supremă. De atunci, magistrații de la Înalta Curte au tot amânat o decizie. Astăzi, s-a întâmplat din nou. Vom afla dacă procesul poate începe abia pe 4 iunie.

În acest dosar, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat apoi de CCR, a fost trimis în judecată în septembrie 2025, pentru infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

Sunt trimiși în judecată și fiul și nepotul lui Potra și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024, ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Dosarul de propagandă legionară

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată, în 2 iulie 2025, de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. El a fost acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Tags:
Citește și...
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
Eveniment
Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
Eveniment
UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
Caprifoiul, planta din grădină care a devenit vedetă în remediile naturale. Cum este folosit pentru stare de bine și energie
Eveniment
Caprifoiul, planta din grădină care a devenit vedetă în remediile naturale. Cum este folosit pentru stare de bine și energie
Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius
Eveniment
Lista țărilor europene unde au fost confirmate cazuri de hantavirus după focarul de pe nava MV Hondius
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Externe
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Domeniile Săftica: saloane de nunți elegante aproape de București
Eveniment
Domeniile Săftica: saloane de nunți elegante aproape de București
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Externe
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
Eveniment
Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:54 - Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”
12:23 - Surse: Scenariile pentru viitorul guvern: Varianta pe care PSD vrea să o evite sub orice formă