Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.

Curtea Supremă a amânat din nou decizia în dosarul de tantativă de lovitură de stat al lui Călin Georgescu. Magistrații anunță că vor decide pe 4 iunie dacă poate începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care fostul candidat și alți 21 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Încă o amânare în dosarul de tentativă de lovitură de stat

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul pentru tentativă de lovitură de stat poate începe, însă hotărârea nu este definitivă şi a fost atacată la Curtea Supremă. De atunci, magistrații de la au tot amânat o decizie. Astăzi, s-a întâmplat din nou. Vom afla dacă procesul poate începe abia pe 4 iunie.

În acest dosar, , care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat apoi de CCR, a fost trimis în judecată în septembrie 2025, pentru infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

Sunt trimiși în judecată și fiul și nepotul lui Potra și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024, ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Dosarul de propagandă legionară

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată, în 2 iulie 2025, de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. El a fost acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.