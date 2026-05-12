UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 12:40
Cuprins
  1. UE vrea producție mai mare de medicamente în interiorul Europei
  2. Contextul european și presiunea asupra industriei farmaceutice
  3. Impactul pentru România și industria locală

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru a întări producția și aprovizionarea cu medicamente esențiale în interiorul blocului comunitar, într-un efort de a reduce dependența de state din afara UE. Măsura vizează direct medicamente critice precum antibioticele, insulina și vaccinurile.

UE vrea producție mai mare de medicamente în interiorul Europei

Acordul provizoriu vizează consolidarea lanțului de aprovizionare pentru medicamente esențiale și extinderea capacităților de producție în interiorul Uniunii Europene.

Obiectivul principal este reducerea dependenței de importuri din afara UE, mai ales în cazul medicamentelor considerate vitale pentru sistemele de sănătate.

Sunt vizate în special antibioticele, insulina și vaccinurile, categorii considerate sensibile în caz de criză sau întreruperi ale lanțurilor globale de aprovizionare.

Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European și Consiliul UE înainte de a intra în vigoare.

Contextul european și presiunea asupra industriei farmaceutice

Politicile de preț din Statele Unite și instabilitatea lanțurilor de aprovizionare au pus presiune pe statele membre să își regândească strategia de securitate medicală.

Șefa Agenției Europene a Medicamentului a subliniat recent nevoia unei cooperări mai strânse între statele membre pentru a evita lipsurile de medicamente.

„Statele europene trebuie să colaboreze mai strâns pentru a asigura accesul la medicamente.”, a declarat aceasta potrivit Politico, citat de către Agerpres.

Impactul pentru România și industria locală

Pentru România, noul acord european poate însemna atât oportunități, cât și presiuni de adaptare în sectorul farmaceutic.

Țara depinde în continuare de importuri pentru o parte semnificativă din medicamentele esențiale, ceea ce o face direct vizată de politicile UE privind securitatea aprovizionării.

Pe termen mediu, strategia europeană ar putea stimula investiții în producția locală de medicamente sau parteneriate regionale în industria farmaceutică.

În același timp, implementarea noilor reguli ar putea însemna standarde mai stricte și o restructurare a lanțurilor de distribuție existente.

