Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi

12 mai 2026, 09:29
Există drepturi pe care oamenii le au fără să știe că le au. Ajutorul de deces este, din păcate, unul dintre ele. În fiecare an, o parte dintre familiile care trec printr-o pierdere nu solicită această sumă — fie pentru că nu știu că există, fie pentru că nu știu cui să se adreseze, fie pur și simplu pentru că sunt copleșite de tot ce se întâmplă în acele zile. Acest articol încearcă să schimbe asta.

Ce este, concret, ajutorul de deces

Ajutorul de deces este o prestație financiară acordată de stat pentru a sprijini familia în acoperirea cheltuielilor legate de înmormântare. Nu este un împrumut, nu trebuie returnat și nu depinde de venitul familiei — este un drept câștigat prin contribuțiile la sistemul public de asigurări sociale.

În 2026, valoarea ajutorului de deces este de 9.192 lei în cazul decesului unui pensionar sau salariat. Această sumă acoperă integral sau în cea mai mare parte costul unui pachet funerar complet, ceea ce înseamnă că o înmormântare demnă nu trebuie să lase familia cu datorii sau cu grija banilor în cel mai dificil moment al vieții ei.

Cine are dreptul să îl solicite

Ajutorul de deces se poate acorda în mai multe situații, iar mulți oameni nu știu că aria de eligibilitate este mai largă decât pare. Poate fi solicitat în cazul decesului unui pensionar, al unui salariat activ, dar și al unui membru de familie aflat în întreținerea acestora — copil minor, soț sau soție fără venituri proprii, părinte aflat în întreținere. Cu alte cuvinte, nu doar persoana care contribuia direct la sistem generează acest drept, ci și cei pe care îi întreținea.

Solicitantul poate fi soțul sau soția supraviețuitoare, un copil major, un părinte sau orice altă persoană care poate dovedi că a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare. Important este ca cererea să fie depusă în termenul legal, care este de 90 de zile de la data decesului.

Ce documente sunt necesare

Dosarul pentru ajutorul de deces nu este complicat, dar trebuie întocmit corect pentru a nu genera întârzieri. De regulă, sunt necesare certificatul de deces în original și copie, actul de identitate al solicitantului, talonul de pensie sau adeverința de salariat a persoanei decedate și o cerere tip care se completează la casa de pensii sau la angajatorul celui decedat, în funcție de situație.

Termenul de plată, odată dosarul depus și aprobat, este de 24-48 de ore în cazul pensionarilor, ceea ce înseamnă că suma poate fi disponibilă chiar înainte de finalizarea tuturor cheltuielilor funerare — un detaliu practic important pentru familii.

De ce îl ratează atât de mulți oameni

Răspunsul este, de fapt, simplu: în primele zile după un deces, familia nu se gândește la dosare și termene. Se gândește la persoana pierdută, la cei care trebuie anunțați, la detaliile ceremoniei. Birocrația vine pe ultimul loc, iar cei 90 de zile pot trece surprinzător de repede.

Tocmai de aceea, conform informațiilor disponibile pe beelsamen.ro, firmele funerare profesioniste pot prelua sau ghida familia prin întregul proces de obținere a ajutorului de deces, asigurându-se că documentele sunt depuse corect și în termen. Aceasta nu este o prestație separată sau un serviciu cu cost suplimentar — este parte din ce înseamnă un sprijin funerar complet și responsabil.

Un drept care merită cunoscut dinainte

Cel mai bun moment să afli despre ajutorul de deces nu este atunci când ai nevoie de el urgentă. Este acum, când poți să notezi informațiile, să le transmiți unui apropiat sau pur și simplu să știi că există. Că statul oferă acest sprijin. Că nu trebuie să treci singur prin povara financiară a unei înmormântări. Că există oameni și instituții care te pot ajuta să obții ceea ce ți se cuvine.

O pierdere nu ar trebui să lase în urmă și o grijă financiară. Cu informațiile potrivite, nu o face.

