B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”

Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 12:12
Cătălin Zmărăndescu, destăinuiri despre cel mai greu moment din viața sa: „Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine”
Cătălin Zmărăndescu. Sursa foto: Captură video - UN PODCAST / YouTube
Cuprins
  1. Cătălin Zmărăndescu: Am suferit, am pierdut tot ce am avut
  2. Cum și-a revenit Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu a povestit că a fost aproape să-și ia viața de rușine, în urmă cu mai mulți ani, când a fost arestat. Se întâmpla pe vremea când era bodyguardul lui Gigi Becali și încercase să recupereze prin mijloace ilegale mașina ce-i fusese furată patronului său.

Cătălin Zmărăndescu: Am suferit, am pierdut tot ce am avut

„Am fost arestat, știe toată lumea scandalul cu mașina domnului Becali. Nu mai contează, lucrurile au trecut. Moral, aveam dreptate să ne recuperăm un bun furat, legal, a fost o infracțiune pentru care am plătit. Am suferit, am pierdut tot ce am avut. Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine, de tristețe, de neputință. Nu aveam niciun fel de motivație, îmi lipsea totul”, a susținut Cătălin Zmărăndescu, în emisiunea lui Denise Rifai de la Antena 1, potrivit SpyNews.

El se referise și în trecut la acest moment teribil al vieții sale: „În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: ”De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta!”. Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: ”Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!”. S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: ”Dacă sari tu, sar și eu!”. Mi-a zis: ”Ești un egoist, un prost, un nesimțit!”. ”De ce?”. ”Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!”.

Cum și-a revenit Cătălin Zmărăndescu

Fostul luptător a mai afirmat acum că terapia și sportul l-au ajutat să se repună pe picioare: „Au fost doi oameni care au fost lângă mine în momentul acela, după care a mai apărut și al treilea om. Primul care a fost lângă mine este un prieten bun și vechi de-al meu, este psiholog și datorită lui, împreună cu domnul Eduard Eremia, am reușit să mă pun pe picioare prin sport, în primul rând. Iar a treia și cea mai importantă persoană este nașul meu de cununie”.

Tags:
Citește și...
Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
Sport
Neymar primește o șansă de la Ancelotti. Atacantul lui Santos convocat în lotul lărgit al Braziliei pentru Cupa Mondială
Sorana Cîrstea, un nou meci de poveste la Roma! E în premieră în sferturile Foro Italico, după o partidă perfectă
Sport
Sorana Cîrstea, un nou meci de poveste la Roma! E în premieră în sferturile Foro Italico, după o partidă perfectă
Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
Sport
Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
Sport
Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
Universitatea Cluj se menține în lupta pentru titlu. Victorie la limită cu Rapid (1-0)
Sport
Universitatea Cluj se menține în lupta pentru titlu. Victorie la limită cu Rapid (1-0)
Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)
Sport
Preambul la finala Cupei Italiei. Inter Milano a făcut spectacol cu Lazio (0-3) (VIDEO)
Cunoscut jucător de fotbal jefuit în propria casă. Jan Bednarek a fost amenințat cu un cuțit jefuitori
Sport
Cunoscut jucător de fotbal jefuit în propria casă. Jan Bednarek a fost amenințat cu un cuțit jefuitori
Cupa Mondială 2026. Iranul confirmă participarea la turneul final dar pune condiții
Sport
Cupa Mondială 2026. Iranul confirmă participarea la turneul final dar pune condiții
România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă
Sport
România a spart gheața după 26 de ani! Medalie mondială pentru echipa feminină de tenis de masă
Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
Sport
Gică Hagi schimbă fața echipei naționale. Patru debutanți pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:54 - Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
12:52 - Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”