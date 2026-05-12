Cătălin Zmărăndescu a povestit că a fost aproape să-și ia viața de rușine, în urmă cu mai mulți ani, când a fost arestat. Se întâmpla pe vremea când era bodyguardul lui Gigi Becali și încercase să recupereze prin mijloace ilegale mașina ce-i fusese furată patronului său.

Cătălin Zmărăndescu: Am suferit, am pierdut tot ce am avut

„Am fost arestat, știe toată lumea scandalul cu mașina domnului Becali. Nu mai contează, lucrurile au trecut. Moral, aveam dreptate să ne recuperăm un bun furat, legal, a fost o infracțiune pentru care am plătit. Am suferit, am pierdut tot ce am avut. Am fost la un pas să îmi iau viața de rușine, de tristețe, de neputință. Nu aveam niciun fel de motivație, îmi lipsea totul”, a susținut Cătălin Zmărăndescu, în emisiunea lui Denise Rifai de la Antena 1, potrivit

El la acest moment teribil al vieții sale: „În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: ”De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta!”. Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: ”Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!”. S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: ”Dacă sari tu, sar și eu!”. Mi-a zis: ”Ești un egoist, un prost, un nesimțit!”. ”De ce?”. ”Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!”.

Cum și-a revenit Cătălin Zmărăndescu

Fostul luptător a mai afirmat acum că terapia și sportul l-au ajutat să se repună pe picioare: „Au fost doi oameni care au fost lângă mine în momentul acela, după care a mai apărut și al treilea om. Primul care a fost lângă mine este un prieten bun și vechi de-al meu, este psiholog și datorită lui, împreună cu domnul Eduard Eremia, am reușit să mă pun pe picioare prin sport, în primul rând. Iar a treia și cea mai importantă persoană este nașul meu de cununie”.