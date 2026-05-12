Nicușor Dan pune condiția pentru desemnarea viitorului premier. Președintele a transmis marți un mesaj clar în privința desemnării viitorului prim-ministru, în contextul negocierilor politice pentru formarea noului Executiv.

Întrebat la Black Sea and Balkans Security Forum dacă Ilie Bolojan rămâne o variantă pentru funcția de premier, șeful statului a lăsat să se înțeleagă că nu va nominaliza niciun candidat fără garanția unei majorități parlamentare solide.

Mesajul vine în plină perioadă de consultări și negocieri între partide, în condițiile în care opțiunile pentru un guvern susținut de majoritate par limitate.

Nicușor Dan pune condiția pentru desemnarea viitorului premier. Ce a spus despre Bolojan

a explicat că aceasta va fi întrebarea esențială adresată tuturor delegațiilor politice care vor veni la consultări: dacă au sau nu deja sprijin parlamentar pentru formula de propusă.

“Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general.

Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține.

Și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România, să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele, să obținem o propunere de premier și bineînțeles și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul.”, a spus președintele.

Mai este Ilie Bolojan o variantă pentru Palatul Victoria?

Deși nu a exclus explicit numele lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a mutat accentul de pe persoana candidatului pe capacitatea acestuia de a coagula sprijin politic în Parlament. Declarația sugerează că desemnarea viitorului premier nu va depinde doar de preferințele politice sau de profilul candidatului, ci, în primul rând, de existența unei majorități deja negociate.

De ce spune președintele că România nu își permite experimente politice

În actualul context politic, marcat de negocieri dificile și formule fragile de guvernare, președintele transmite că prioritatea este stabilitatea.

Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că nu vrea repetarea unor scenarii în care un premier este desemnat fără susținere suficientă, iar apoi negocierile pentru majoritate încep abia după nominalizare, ceea ce ar putea prelungi blocajul politic.