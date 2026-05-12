Ministerul de Interne a analizat intervenţia structurilor sale în cazul fetei de 18 ani care a fost ucisă la o fermă din Bihor la care făcea practică, trupul său fiind găsit pe un câmp. Bărbatul suspectat că a omorât fata a fost arestat. Tatăl victimei acuză că „cei de la 112 nu mi-au oferit ajutor” și că intervenția în teren a polițiștilor a fost extrem de lentă.

Ce spune Ministerul de Interne despre intervenția în cazul fetei din Bihor

„Din dispoziția ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, au fost efectuate verificări privind modul de gestionare a apelurilor la 112 și acțiunea structurilor MAI în acest caz.

Datele operative rezultate în urma verificărilor preliminare evidențiază următoarele:

La ora 11:45 a fost înregistrat primul apel la 112, efectuat de tatăl victimei. Acesta a sesizat faptul că nu reușește să ia legătura cu fata și a menționat că, la ferma unde aceasta efectua activități de practică, lucrează un cioban despre care a afirmat că are antecedente penale.

În urma informațiilor furnizate în apel, fișa evenimentului a fost încadrată ca dispariție de persoană și direcționată către structurile competente de poliție.

Interviul cu apelantul și procesul de colectare a datelor necesare localizării și încadrării evenimentului au avut o durată de aproximativ 4 minute, după care cazul a fost dispecerizat către echipajele operative.

Polițiștii direcționați către intervenție se aflau într-o altă localitate. Totodată, a fost direcționată și o a doua patrulă, aflată la o distanță mai mare față de zona intervenției. Ambele echipaje mobilizate au fost patrule mixte Poliție – Poliție de Frontieră.

La ora 12:08, același apelant a revenit cu un nou apel la 112, semnalând faptul că niciun echipaj nu ajunsese încă la fața locului.

Până la sosirea echipajelor de poliție, administratorul fermei a ridicat o dronă, prin intermediul căreia a fost observat trupul victimei.

La ora 12:12, primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a confirmat faptul că persoana era decedată.

La ora 12:22, a fost efectuat un nou apel la 112 de către același apelant, prin care s-a sesizat că victima a fost găsită decedată și s-a solicitat intervenția unui echipaj SMURD, care de altfel, fusese solicitat, anterior, și de către echipajul de poliție sosit la fața locului. În cadrul apelului, serviciul de ambulanță participa deja în ascultare prin intermediul aplicației integrate a sistemului 112.

La ora 12:23, a fost recepționat un alt apel din partea aceluiași apelant, care a reiterat faptul că trupul victimei a fost găsit și a insistat asupra trimiterii unui elicopter medical.

La ora 12:31, același apelant a revenit cu un nou apel prin care a solicitat din nou intervenția elicopterului SMURD.

La ora 12:35 a fost alocat un elicopter SMURD de la baza Jibou, ulterior întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la fața locului.

La ora 12:39, a fost înregistrat un alt apel efectuat direct către serviciul de ambulanță, cu Poliția în regim de ascultare, în cadrul căruia apelantul a semnalat faptul că elicopterul nu ajunsese la fața locului.

La ora 12:47 la fața locului a ajuns un echipaj EPA Sălard.

La ora 12:50 la fața locului a ajuns un echipaj UTIM.

În ceea ce privește intervenția structurilor de urgență, verificările efectuate până în acest moment indică faptul că echipajele medicale și resursele ISU au fost mobilizate imediat după solicitarea acestora prin sistemul 112. Resursele medicale sunt alocate în momentul în care există date privind localizarea victimei și necesitatea acordării de îngrijiri medicale.

Din datele preliminare rezultă că elicopterul SMURD a fost întors din misiune după evaluarea realizată de personalul medical aflat la fața locului, care a constatat lipsa semnelor vitale și imposibilitatea efectuării unui transport medical util.

Precizăm că, până la acest moment, verificările operative nu au evidențiat întârzieri intenționate sau refuzuri de intervenție din partea structurilor MAI ori ale echipajelor operative. În același timp, înțelegem emoția publică și drama familiei, motiv pentru care toate aspectele legate de acest caz sunt analizate cu maximă seriozitate și transparență.

În astfel de momente, dincolo de proceduri și cronologii, rămâne tragedia unei familii care și-a pierdut copilul. Reafirmăm că orice situație în care există suspiciuni privind funcționarea mecanismelor de intervenție va fi verificată cu responsabilitate, iar eventualele măsuri necesare vor fi dispuse conform legii”, a transmis Ministerul de Interne, într-un

Tatăl fetei acuză reacția de la 112 și intervenția în teren a polițiștilor

Precizările ministerului vin după ce tatăl fetei a făcut acuzații extrem de grave pe Facebook.

„Suntem O familie distrusa!

Trebuie sa adunam puterile pt fetita noastra cea mica Loretta de 7anisori.

Cei care sunteti parinti in Tara asta imaginativa prin ce situatie grea suntem.

Nu dorim la nimeni asemenea sentimente sí dureri.

Va rog din suflet sa distribuiti postarea noastra sa O vada toata tara.

Noi vrem doar adevarul si cei care sunt vinovati sa fie trasi la raspundere.

Va rugam cei CE posteaza pe retelele de socializare minciuni sa se informeze primadata inainte de a judeca si a scrie CA fata noastra Alisia a avut O relatie cu criminalul!

Avem dovezile de la medici legisti IML ca fata noastra Alisia era virgina si batuta.pt CA nu sa lasat a luptat cu ultimile ei puteri pana la ultima suflare.

Vreau sa aduc la cunostinta CA cei dela 112

Nu mi az oferit ajutor am sunat de 5ori sa ne ajute si abia dupa 40-50 minute nustiu exact a veniti doar doi de la politia de frontiera.si aproximativ dupa 1ora jumate a veniti salvarea si echipajul de politiie cu toate ca m am rugat ín genunchi sa vina sa ne salveze fata.

Vremem vada tota Tara ce insemna sa suni la 112pentru ajutor.sa vada ministerul justitiei sí cei de la guvern daca are suflet in ce tara traim!

Si va rog sa nu ne judecati pe retelele de socializare”, a scris bărbatul îndurerat.