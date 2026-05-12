Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, lansează un atac extrem de violent la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că refuză să părăsească funcția și că ar menține România „blocată” din ambiții personale. Fifor îl acuză pe premier de comportament autoritar, lipsă de legitimitate politică și de „derapaj grav de la democrație”.

„Agățat de scaunul de la Palatul Victoria”

„Delirul continuă.

Agățat cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, încearcă să ne convingă că, fără el, providențialul, România se oprește în loc. Că țara nu mai respiră, instituțiile nu mai funcționează, economia se prăbușește definitiv și soarele nu mai răsare dacă domnul Bolojan nu rămâne acolo unde Parlamentul i-a spus clar că nu mai are ce căuta.

Parlamentul nu a votat împotriva unei coaliții. Parlamentul a votat împotriva lui Ilie Bolojan. Împotriva așa-zisei „reforme” și a austerității. Împotriva disprețului lui față de români. Împotriva experimentelor făcute pe spinarea unei țări întregi.””, scrie Mihai Fifor.

Mihai Fifor: Ilie Bolojan are aroganța unui adevărat baron

„Un baron de Bihor care a confundat România cu propria moșie politică. Un baron pentru care căciula s-a dovedit, evident, mult prea mare.

Ilie Bolojan vorbește astăzi ca și cum PNL este el. Ca și cum partidul se confundă cu persoana lui. Ca și cum Guvernul, țara, instituțiile și viitorul României trebuie ținute ostatice doar pentru ambiția lui personală și pentru setea lui de putere absolută.

Asta nu mai este politică, domnule Bolojan. Acesta este derapaj grav. De la democrație și, din păcate, de la normalitatea funcționării unui stat european.

Ilie Bolojan nu are finețuri de om politic de calibru. Nu are viziunea unui om de stat. Nu are empatie, nu are măsură și nu are nici măcar luciditatea de a înțelege când trebuie să plece.

Este doar un oportunist care a crezut că poate muta la nivel național modelul baronului de Bihor: comandă, control, tăieri, obediență și imagine lustruită pe bani publici.”, mai transmite Mihai Fifor.

„Ține România blocată pentru ambițiile lui personale”

„Acolo, la Bihor, tot ce a făcut a făcut cu banii statului, la care a fost permanent mufat. A luat al doilea mandat de primar candidând sub sigla USL. Nu îi mirosea urât atunci. Nu ar fi construit nimic în cariera sa de primar și de președinte de Consiliu Județean fără sprijin consistent, inclusiv din partea PSD. Nici premier nu ar fi fost fără votul PSD.

Iar acum, după ce Parlamentul l-a trimis acasă, ține România blocată pentru ambițiile lui personale.

În câteva zile, INS va publica datele economice pe primul trimestru. Iar toate estimările serioase indică încă un trimestru de contracție economică. Ar fi al treilea trimestru consecutiv de declin de când Ilie Bolojan conduce Guvernul.

Asta nu mai înseamnă „reformă”. Asta înseamnă criză economică profundă. O criză generată de austeritate oarbă, de lipsa de viziune și de incapacitatea lui Ilie Bolojan de a înțelege cum funcționează o țară reală, nu una în care tocmești propaganda să-ți înalțe ode.

Pentru că una este să conduci o primărie sau un județ și cu totul altceva să conduci o țară. Iar când căciula e prea mare, domnule Bolojan, vă cade pe ochi. Oricât de stufoase ar fi sprâncenele.