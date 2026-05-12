B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora

Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 11:43
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Alexey Maishev
Cuprins
  1. Un model de recrutare bazat pe stimulente, nu pe obligativitate
  2. Permisul auto, piesa centrală a ofertei pentru tinerii din Portugalia care vor în armată
  3. Dezbatere politică între recrutare modernă și critici privind stimulentele

Autoritățile din Portugalia iau în calcul un program de recrutare în armată destinat tinerilor, care combină instruirea de bază cu stimulente financiare și facilități practice, într-o încercare de a răspunde lipsei de personal din forțele armate.

Inițiativa este încă în fază de proiect și stârnește dezbateri privind modul în care statul ar trebui să își recruteze viitorii militari.

Un model de recrutare bazat pe stimulente, nu pe obligativitate

Propunerea aflată în discuție în parlamentul portughez prevede un program voluntar pentru tinerii cu vârste între 18 și 23 de ani, care ar combina pregătirea civică cu instruirea militară de bază.

Accentul nu cade pe recrutarea obligatorie, ci pe atragerea voluntară prin beneficii concrete, într-o situație în care armata din Portugalia se bazează exclusiv pe serviciul militar voluntar din 2004.

Programul ar include sesiuni de pregătire fizică, disciplină militară și activități de educație civică, desfășurate în structuri ale armatei.

La final, participanții ar primi o plată unică de aproximativ 439 de euro.

„Este un program voluntar menit să crească interesul tinerilor pentru serviciul militar.”, scrie CNN Portugal, citat de Observator News.

Permisul auto, piesa centrală a ofertei pentru tinerii din Portugalia care vor în armată

Un element-cheie al proiectului este acordarea gratuită a permisului de conducere, văzut ca un avantaj major pentru tinerii aflați la început de drum.

Măsura este gândită ca un stimulent practic, cu impact direct asupra costurilor personale ale participanților, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile pentru educație și mobilitate sunt ridicate.

Pe lângă beneficiul financiar, participanții ar putea avea acces mai ușor la anumite poziții în armată sau în structuri publice, fără ca acest lucru să garanteze automat angajarea.

Dezbatere politică între recrutare modernă și critici privind stimulentele

Inițiativa a generat discuții în Portugalia despre modul în care statul ar trebui să își construiască politica de recrutare militară.

Susținătorii proiectului îl văd ca pe o metodă modernă de a aduce tinerii mai aproape de instituțiile de apărare, prin beneficii concrete și experiență practică.

Criticii, însă, ridică întrebări legate de finanțarea programului și de asocierea dintre beneficii materiale și pregătirea militară, cerând o analiză mai riguroasă înainte de adoptare.

În prezent, proiectul rămâne în faza de dezbatere parlamentară, fără un calendar clar de implementare.

Dacă va fi aprobat, programul ar marca o schimbare de strategie în modul în care Portugalia încearcă să își atragă viitorii militari, punând accent pe stimulente în locul obligațiilor.

Tags:
Citește și...
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Externe
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
Externe
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Externe
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Externe
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Externe
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari
Externe
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Externe
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Externe
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:54 - Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
12:52 - Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”