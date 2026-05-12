Autoritățile din Portugalia iau în calcul un program de recrutare în armată destinat tinerilor, care combină instruirea de bază cu stimulente financiare și facilități practice, într-o încercare de a răspunde lipsei de personal din forțele armate.

Inițiativa este încă în fază de proiect și stârnește dezbateri privind modul în care statul ar trebui să își recruteze viitorii militari.

Un model de recrutare bazat pe stimulente, nu pe obligativitate

Propunerea aflată în discuție în parlamentul prevede un program voluntar pentru tinerii cu vârste între 18 și 23 de ani, care ar combina pregătirea civică cu instruirea de bază.

Accentul nu cade pe recrutarea obligatorie, ci pe atragerea voluntară prin beneficii concrete, într-o situație în care armata din Portugalia se bazează exclusiv pe serviciul militar voluntar din 2004.

Programul ar include sesiuni de pregătire fizică, disciplină militară și activități de educație civică, desfășurate în structuri ale armatei.

La final, participanții ar primi o plată unică de aproximativ 439 de euro.

„Este un program voluntar menit să crească interesul tinerilor pentru serviciul militar.”, scrie CNN Portugal, citat de .

Permisul auto, piesa centrală a ofertei pentru tinerii din Portugalia care vor în armată

Un element-cheie al proiectului este acordarea gratuită a permisului de conducere, văzut ca un avantaj major pentru tinerii aflați la început de drum.

Măsura este gândită ca un stimulent practic, cu impact direct asupra costurilor personale ale participanților, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile pentru educație și mobilitate sunt ridicate.

Pe lângă beneficiul financiar, participanții ar putea avea acces mai ușor la anumite poziții în armată sau în structuri publice, fără ca acest lucru să garanteze automat angajarea.

Dezbatere politică între recrutare modernă și critici privind stimulentele

Inițiativa a generat discuții în Portugalia despre modul în care statul ar trebui să își construiască politica de recrutare militară.

Susținătorii proiectului îl văd ca pe o metodă modernă de a aduce tinerii mai aproape de instituțiile de apărare, prin beneficii concrete și experiență practică.

Criticii, însă, ridică întrebări legate de finanțarea programului și de asocierea dintre beneficii materiale și pregătirea militară, cerând o analiză mai riguroasă înainte de adoptare.

În prezent, proiectul rămâne în faza de dezbatere parlamentară, fără un calendar clar de implementare.

Dacă va fi aprobat, programul ar marca o schimbare de strategie în modul în care Portugalia încearcă să își atragă viitorii militari, punând accent pe stimulente în locul obligațiilor.