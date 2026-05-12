Scenariul unui viitor guvern minoritar format din PSD, UDMR și grupul minorităților naționale este privit cu rezerve chiar din interiorul Partidului Social Democrat. În timp ce în spațiul public au apărut speculații despre această variantă de compromis, surse din PSD transmit că o astfel de formulă nu este văzută ca o opțiune dorită.

Social-democrații susțin că prioritatea rămâne formarea unui Executiv, care să beneficieze de sprijin parlamentar consistent, în contextul negocierilor tensionate pentru instalarea unui nou guvern.

Cum arată scenariul unui viitor guvern: De ce respinge PSD varianta unui guvern minoritar

Potrivit unor surse din partid, ideea unei formule guvernamentale fără o majoritate clară în Parlament este considerată riscantă.

„Varianta unui guvern minoritar este o soluție de evitat”, au explicat, marți, surse social-democrate, potrivit .

Mesajul vine într-un moment în care partidele încearcă să găsească o formulă viabilă de guvernare, iar calculele parlamentare par să reducă semnificativ opțiunile disponibile.

Ce condiție pune Nicușor Dan pentru desemnarea noului premier

Președintele a transmis marți că nu va desemna un candidat la funcția de prim-ministru fără garanția că acesta are deja sprijinul unei majorități parlamentare.

„Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o s-o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general.

Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele și mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu n-o să fac experimente. Și nu cred că e util pentru România să facem experimente să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier – și bineînțeles și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale – care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a declarat, marți, Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis clar că România nu își permite o perioadă de incertitudine politică generată de nominalizări fără susținere reală în Parlament.

Cum arată scenariul unui viitor guvern: Ce spun sursele despre strategia președintelui

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, președintele ar urma să încheie toate consultările înainte de a lua o decizie privind nominalizarea viitorului premier.

Surse citate anterior au susținut că șeful statului nu va merge pe varianta unui nume care nu poate obține voturile necesare în Legislativ. În plus, viitorului Executiv i-ar putea fi cerut să respecte o serie de direcții strategice asumate de președinte, inclusiv în ceea ce privește reformele și angajamentele externe ale României.

Cum văd liderii politici formula viitorului guvern

PSD transmite că este dispus să discute despre refacerea unei majorități, însă fără condiționarea numelui lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

„România nu se învârte în jurul unui singur om, România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așază toată lumea în mod onest la masă, PSD-ul e dispus să facă acest lucru”, a spus Sorin Grindeanu.

La rândul său, liderul UDMR susține că refacerea fostei coaliții rămâne cea mai stabilă variantă.

„I-am spus spus domnului Grindeanu că prima opțiune este să încercăm să refacem coaliția – asta ar fi cea mai bună variantă în acest moment. Sigur, dacă există condiții, dacă existe posibilitate, dacă există și va exista un om care are capacitatea de a aduna pe toți la aceeași masă.

Și, sigur, toate celelalte variante sunt mai puțin probabile, fiindcă trebuie să treacă prin votul Parlamentului, plus sunt niște constrângeri și într-o parte și în partea cealaltă, că au luat niște decizii, atât în PNL și USR, cât și în PSD.

De aceea, eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția”.

În schimb, dinspre PNL mesajul rămâne ferm.

„Așa cum am decis și s-a luat această decizie încă o dată, fără echivoc, după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă”, a precizat Ilie Bolojan.