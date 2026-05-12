Florinel de la „Chefi la cuțite", scandal în avion: „I-am spus: 'Ești nebună, ești neîntrupată? Nu ai bărbat, suferi, ce e cu tine?'" / Ce a decis compania aeriană

Traian Avarvarei
12 mai 2026, 11:38
Florinel Ungureanu. Sursa foto: Captură video - Chefi la cuțite / YouTube
Cuprins
  1. În ce scandal a fost implicat Florinel
  2. Florinel are interdicție de zbor

Florinel Ungureanu de la „Chefi la cuțite” se plânge că trebuie să meargă cu mașina la cântările din străinătate după ce, în urma unui conflict cu o stewardesă, a primit interdicție de zbor cu avionul.

În ce scandal a fost implicat Florinel

Florinel a fost la un eveniment în străinătate, iar când să revină în România a aflat că zborul i-a fost amânat. Mai apoi, după ce că-și petrecuse o noapte în aeroport, când avionul a fost disponibil a constatat că nu avea suficient spațiu să își depoziteze bagajele. Florinel a încercat să discute cu însoțitoarea de zbor, dar ea l-ar fi refuzat și chiar ar fi devenit ostilă, spune el.

„I-am spus: «Tu ești nebună, ești neîntrupată? Nu ai bărbat, suferi, ce e cu tine? Suntem obosiți, am cântat până dimineață, am stat și opt ore în aeroport». Ne-am luat la înjurat, bineînțeles, ca n-am mai rezistat, ne-am luat la înjurat din cauza ei, că ea a stârnit totul. Ea ce face în timpul acela… se duce nervoasă la comandant, aduce o hârtie, eu mi-am dat seama că vrea să ne dea jos din avion, oameni buni”, a povestit Florinel, în mediul online, potrivit CanCan.

Florinel are interdicție de zbor

Din cauza acestui episod, compania aeriană a luat măsuri și Florinel a primit interdicție de zbor.

„A trecut un an jumate de atunci și din cauza fetei ăsteia am fost nevoiți să ne chinuim cu mașini, să ne ducem în Germania, pe unde am mai fost. Noi cântăm, trebuie să ajungem la multe evenimente. Ne-am oprit și în aeroporturi pentru că nu mi s-a ridicat restricția de un an jumate, am trimis mailuri, degeaba, nimic. Ni s-a pus interdicție din cauza fetei”, s-a plâns Florinel Ungureanu.

