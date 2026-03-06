Transporturile de îmbrăcăminte către marii retaileri internaționali sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh și India, după ce conflictul din a dus la anularea mai multor zboruri comerciale. Situația afectează lanțurile de aprovizionare ale companiilor de fashion dependente de producția din Asia de Sud.

Livrări blocate pe aeroporturi din Asia

Mai mulți producători de haine au anunțat că transporturile lor sunt blocate pe aeroporturi din regiune. Asia de Sud reprezintă unul dintre principalele centre globale de producție textilă, iar companiile internaționale depind de fabricile din Bangladesh, India și Pakistan pentru aprovizionarea constantă cu articole vestimentare, conform Știrile ProTv.

„Unele din loturile mele de îmbrăcăminte sunt în prezent blocate pe aeroportul din Dhaka”, a afirmat Shovon Islam, director al Sparrow Group – Bangladesh textile company, care are clienți europeni precum Inditex – Spanish fashion group, Marks & Spencer – UK retailer și Primark – Irish clothing retailer.

„Ar fi trebui să zboare către Marea Britanie via Dubai, dar cum operaţiunile la aeroportul din Dubai sunt suspendate, ne aflăm într-o poziţie extrem de dificilă. Încercăm să găsim rute alternative, dar niciuna nu este simplă sau rentabilă”, a adăugat Islam.

Efectele conflictului asupra transportului aerian

Cea mai mare parte a spațiului aerian din Orientul Mijlociu rămâne restricționată după izbucnirea conflictului, ceea ce a forțat închiderea temporară a aeroportului din Dubai, United Arab Emirates.

Companii aeriene importante precum Emirates – UAE airline, Etihad Airways – UAE airline și Qatar Airways – Qatar airline au fost nevoite să anuleze numeroase zboruri.

Experții spun că transportul aerian de marfă din Asia de Sud depinde semnificativ de huburile din Golf. Mai mult de jumătate din transportul aerian de marfă din Bangladesh trece, de obicei, prin statele din Golf, în timp ce pentru India ponderea este de aproximativ 41%.

„Cea mai mare parte a Asiei de Sud este dependentă de Golf pentru transport, folosind de obicei zboruri comerciale cu unele avioane cargo”, a explicat Frederic Horst, director al „Trade and Transport Group” din Sydney, Australia.

Costuri de transport în creștere

Reducerea capacității de transport aerian a dus la majorarea tarifelor de livrare.

„Acum sunt puţine companii care efectuează curse aeriene, deci preţurile cresc”, a afirmat Alexander Nathani, partener al companiei Kira Leder – Indian leather manufacturer, care produce jachete de piele pentru Inditex – Spanish fashion group și pentru retaileri europeni precum Cigno Nero – Austrian retailer, Fussl – Austrian clothing retailer și Wiedner – Austrian retailer.

El a precizat că taxele de transport aerian din Mumbai, India către Austria s-au dublat după anularea mai multor zboruri.

Retailerii spun că folosesc în principal transportul maritim

Întrebați despre perturbările livrărilor din Asia de Sud, reprezentanții Hennes & Mauritz (H&M), Primark – Irish clothing retailer și Marks & Spencer – UK retailer au afirmat că majoritatea transporturilor sunt realizate pe cale maritimă.

Compania Next plc – British clothing retailer nu a oferit un comentariu oficial.