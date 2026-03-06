Autoritățile române încearcă să aducă în țară românii aflați în Orientul Mijlociu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în ceea ce privește numărul copiilor aflați în acele zone ar fi de aproximativ 300.

Vineri, 95 de copii au fost repatriați cu un zbor special de evacuare organizat de statul român, cu sprijinul mecanismelor europene.

Câți minori români se află încă în Orientul Mijlociu

Potrivit datelor prezentate de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, autoritățile au o estimare destul de clară privind numărul minorilor români care se află în prezent în Orientul Mijlociu și care vor să revină în țară.

„Cifra pe care noi o avem cu un grad mare de certitudine este circa 300. Din aceşti 300, 95 de minori s-au întors astăzi cu zborul HiSky, operat cum vă spuneam, ca un zbor de evacuare al României prin mecanismul european de protecţie civilă”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Operațiunea de repatriere a fost realizată cu ajutorul , folosit în situații de urgență pentru evacuarea și sprijinirea cetățenilor europeni aflați în zone de risc.

De ce este dificilă identificarea tuturor copiilor aflați în zonă

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spun că procesul de identificare a tuturor persoanelor este complicat, deoarece informațiile primite de la familii sunt adesea incomplete.

”Colegii mei lucrează extrem de tare la acest aspect pentru că are aspecte practice, operaţionale şi de interes public. Deci noi ştim câţi s-au întors acasă şi ştim cu aproximaţie câţi au fost semnalaţi, pentru că în multe cazuri descoperim că familiile anunţă familia, dau numărul de telefon, dau persoane de contact, dar nu ne spun câţi copii sunt. (..) Sunt persoane care nici nu comunică că au copii minori şi vin cu copiii”, a mai precizat Ţărnea, potrivit Știripesurse.

Oficialul a explicat că autoritățile încearcă să centralizeze toate datele disponibile pentru a putea organiza noi transporturi de repatriere.

Cum continuă operațiunea de repatriere a românilor

a transmis că demersurile pentru aducerea românilor în țară continuă, iar autoritățile lucrează pentru identificarea tuturor cetățenilor care se află încă în zona de conflict.

Repatrierile sunt organizate în funcție de situația din teren și de numărul persoanelor identificate. De asemenea, statul român colaborează cu instituțiile europene pentru a facilita evacuările.