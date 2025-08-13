Locuitorii din Blejoi se tem pentru siguranța lor după ce o antenă de telefonie mobilă a fost montată în apropierea unui cartier de case. Teama i-a scos pe oameni în stradă, scandând ca antena să fie demontată.

Cuprins:

Care e cea mai mare frică legată de antenă a localnicilor din Blejoi Ce regulă susține avocatul localnicilor că ar fi încălcat constructorul antenei

Care e cea mai mare frică legată de antenă a localnicilor din Blejoi

din Blejoi, un sat aflat la șapte kilometri de , sunt îngrijorați de ce efecte ar putea avea antena 5G asupra sănătății lor și cer mutarea sistemului de comunicație la cel puțin un kilometru de locul în care este acum.

„Jos cu antena, jos cu antena”, scandează localnicii.

Însă, Primăria spune că beneficiarul nu a încălcat legea. Pe lângă că a obținut toate avizele necesare construirii, a și prezentat rezultatele unui studiu care arată că radiațiile nu sunt periculoase.

„Nu ne dorim o antenă 5G lângă casa noastră. Este la 20 de m de casă”, a spus Cristian Tocănel, localnic, pentru .

„Am locuit în Los Angeles 30 de ani și vin aici, în afara orașului, să nu fiu poluată, soțul meu a avut probleme cu sănătatea. Acum nu știu dacă radiază sau nu radiază, dar nu avem nevoie de așa ceva”, a spus și Gabriela Marcu, localnică.

Oamenii care intenționau să se mute în satul prahovean le cer acum dezvoltatorilor banii înapoi.

„Când am cumpărat nu era absolut nicio antenă, a apărut din senin. Eu copiii nu îi aduc aici sub nicio formă. O să cer banii înapoi de la dezvoltator pentru că altă variantă nu am. Este temerea foarte mare, cine riscă, eu nu risc”, a spus un localnic.

Ce regulă susține avocatul localnicilor că ar fi încălcat constructorul antenei

Oamenii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca antena să dispară din apropierea caselo lor. Au cerut explicații de la ANCOM, de la Prefectura Prahova, au formulat plângeri penale, ba chiar au sunat la 112 pentru că copiii au început să se cațere pe antenă, în lipsa unui gard de protecție.

Ba mai mult, localnicii nemulțumiți sunt acum reprezentați de un avocat. Acesta susține că în localitate s-a inișiat o petiție pe tema antenei, petiție care a strâns peste 200 de semnături.

„Nu poți să știi ce efecte va avea peste 10-15 ani această antenă. Deși are o autorizație de construire, nu are autorizație pentru traseele de alimentare cu energie electrică, au trecut pe niște terenuri fără să înștiințeze proprietarii”, a declarat Cosmin Grădinaru, avocat.

„Avem toate avizele, inclusiv avizul de la Sănătate Publică.

Conform Legii 198/2022, acordul vecinilor este necesar a fi solicitat doar în situația în care erau necesare lucrări pentru a pune în siguranță imobilele cu care respectivul teren avea o latură comună. În cazul de față, nu”, a susținut Lucian Aldea, inspector al Primăriei Blejoi.

Totuși, și administrația locală a amendat constructorul antenei pentru lipsa actelor necesare pentru racordarea la energie electrică. Nerespectarea acestei reguli l-a costat 1.000 de lei.