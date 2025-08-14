B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii

Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii

Elena Boruz
14 aug. 2025, 08:53
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 28 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Localnicii evacuați din apropierea Salinei Praid au revenit acasă, după trei luni în care au trăit prin alte părți. Oamenii au povestit îngroziți prin tot ceea ce au trecut și tot ce au simțit, în urma celor întâmplate.

Lucrul care a dus la evacuarea acestora a fost inundarea cu apele pârâului Corund a labirintului subteran al minei. Astfel, din cauza craterelor care se formau în fiecare zi, exista riscul unei prăbușiri a planșeului fostei mine.

Cuprins:

  • Localnici au trecut prin clipe cumplite. Ce mărturisiri au făcut
  • Starea de alertă este încă în vigoare

Localnici au trecut prin clipe cumplite. Ce mărturisiri au făcut

Localnicii au făcut mărturisiri dureroase. I-a afectat foarte mult ceea ce s-a întâmplat, faptul că a trebuit să doarmă prin alte părți și că munca de-o viață au lăsat-o de izbeliște.

„Am fost la Chibet. Am fost la fiul meu, am dormit acolo. Greu. Foarte greu”, spune un bărbat evacuat, potrivit observator news.

„Foarte greu, numai noi ştim care am locuit aici. Trebuia să călărim sacii ăştia care erau puşi aici, ca să ajungem în sat”, povesteşte un bătrân.

Starea de alertă este încă în vigoare

Chiar dacă oamenii s-au întors la casele lor, starea de alertă nu a dispărut. Aceasta s-a prelungit pentru 30 de zile. Zona va fi monitorizată de autorități. Inclusiv pe șantier se lucrează încă, muncitorii reușind să devieze pârâul Corund printr-un sistem special țevi.

„Deci toată activitatea, toată viaţa se va putea relua în zona care până acum a fost restricţionată. Avem aprobat o procedură pentru a evalua în orice minut situaţia de la Praid pe baza monitorizării unor parametri. Avem un sistem de coduri de evaluare-alertare”, a declarat Petres Sandor, prefect Harghita, conform aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Eveniment
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Eveniment
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Ultima oră
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer