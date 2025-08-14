Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii

din apropierea Salinei Praid au revenit acasă, după trei luni în care au trăit prin alte părți. Oamenii au povestit îngroziți prin tot ceea ce au trecut și tot ce au simțit, în urma celor întâmplate.

Lucrul care a dus la evacuarea acestora a fost inundarea cu apele pârâului Corund a labirintului Astfel, din cauza craterelor care se formau în fiecare zi, exista riscul unei prăbușiri a planșeului fostei mine.

Localnici au trecut prin clipe cumplite. Ce mărturisiri au făcut

Starea de alertă este încă în vigoare

Localnicii au făcut mărturisiri dureroase. I-a afectat foarte mult ceea ce s-a întâmplat, faptul că a trebuit să doarmă prin alte părți și că munca de-o viață au lăsat-o de izbeliște.

„Am fost la Chibet. Am fost la fiul meu, am dormit acolo. Greu. Foarte greu”, spune un bărbat evacuat, potrivit

„Foarte greu, numai noi ştim care am locuit aici. Trebuia să călărim sacii ăştia care erau puşi aici, ca să ajungem în sat”, povesteşte un bătrân.

Chiar dacă oamenii s-au întors la casele lor, starea de alertă nu a dispărut. Aceasta s-a prelungit pentru 30 de zile. Zona va fi monitorizată de autorități. Inclusiv pe șantier se lucrează încă, muncitorii reușind să devieze pârâul Corund printr-un sistem special țevi.

„Deci toată activitatea, toată viaţa se va putea relua în zona care până acum a fost restricţionată. Avem aprobat o procedură pentru a evalua în orice minut situaţia de la Praid pe baza monitorizării unor parametri. Avem un sistem de coduri de evaluare-alertare”, a declarat Petres Sandor, prefect Harghita, conform aceleiași surse.