Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, recursul în casație formulat de acesta și de fratele său, menținând pedepsele cu închisoarea stabilite anterior.

Astfel, manelistul urmează să execute 4 ani de detenție, după ce va fi adus în țară din Italia. Decizia este definitivă.

Magistrații Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondat recursul în casație depus de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu.

Decizia este definitivă, iar cei doi nu mai au la dispoziție nicio cale de atac pentru a contesta condamnările primite.

Pentru ce au fost condamnați cei doi frați

Frații Mocanu au fost găsiți vinovați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un incident violent petrecut în 2022.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov a stabilit pedepsele finale:

4 ani de închisoare pentru Dani Mocanu

7 ani de închisoare pentru fratele său

Cei doi au agresat un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești, folosind o rangă. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022.

Unde se află acum frații Mocanu

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, cei doi au părăsit România și au ajuns în .

Autoritățile italiene au decis deja predarea lor către statul român.

Instanța supremă din Italia, Corte Suprema di Cassazione, a aprobat extrădarea celor doi frați, confirmând astfel solicitarea autorităților române.

„Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, a transmis , potrivit Știripesurse.