B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
E cu executare! Câți ani de închisoare a primit Dani Mocanu. Lovitură grea pentru manelist

Ana Maria
17 mart. 2026, 16:25
Sursa foto: Facebook / @Dani Mocanu
Cuprins
  1. Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Ce a decis Înalta Curte
  2. Pentru ce au fost condamnați cei doi frați
  3. Unde se află acum frații Mocanu
  4. Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Când va fi extrădatat în România, alături de fratele lui

Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, recursul în casație formulat de acesta și de fratele său, menținând pedepsele cu închisoarea stabilite anterior.

Astfel, manelistul urmează să execute 4 ani de detenție, după ce va fi adus în țară din Italia. Decizia este definitivă.

Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Ce a decis Înalta Curte

Magistrații Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondat recursul în casație depus de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu.

Decizia este definitivă, iar cei doi nu mai au la dispoziție nicio cale de atac pentru a contesta condamnările primite.

Pentru ce au fost condamnați cei doi frați

Frații Mocanu au fost găsiți vinovați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un incident violent petrecut în 2022.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov a stabilit pedepsele finale:

  • 4 ani de închisoare pentru Dani Mocanu
  • 7 ani de închisoare pentru fratele său

Cei doi au agresat un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești, folosind o rangă. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022.

Unde se află acum frații Mocanu

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, cei doi au părăsit România și au ajuns în Italia.

Autoritățile italiene au decis deja predarea lor către statul român.

Lovitură grea pentru Dani Mocanu. Când va fi extrădatat în România, alături de fratele lui

Instanța supremă din Italia, Corte Suprema di Cassazione, a aprobat extrădarea celor doi frați, confirmând astfel solicitarea autorităților române.

Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, a transmis Ministerul Justiției, potrivit Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
Eveniment
Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
Cum a fost surprins Nicușor Dan la Cotroceni: A donat sânge alături de angajați: „Putem face o mare diferență” (VIDEO)
Eveniment
Cum a fost surprins Nicușor Dan la Cotroceni: A donat sânge alături de angajați: „Putem face o mare diferență” (VIDEO)
21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
Eveniment
21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day
Eveniment
Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day
Ce experiență au utilizatorii la prima interacțiune cu un cazino online?
Eveniment
Ce experiență au utilizatorii la prima interacțiune cu un cazino online?
Restricții de circulație pe Valea Oltului. Măsura a intrat în vigoare de marți, 17 martie
Eveniment
Restricții de circulație pe Valea Oltului. Măsura a intrat în vigoare de marți, 17 martie
Newsweek: Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Eveniment
Newsweek: Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Eveniment
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Eveniment
Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Eveniment
Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
Ultima oră
18:25 - PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
18:17 - Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
18:17 - Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
18:07 - Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
17:53 - Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
17:37 - Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
17:34 - Cum a fost surprins Nicușor Dan la Cotroceni: A donat sânge alături de angajați: „Putem face o mare diferență” (VIDEO)
17:31 - EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)
17:04 - 21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
16:53 - ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei