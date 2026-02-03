Lovitură pentru Dani Mocanu și fratele lui! Curtea de Apel din Napoli a hotărât, marți, ca Dani Mocanu și Ionuț Mocanu, să fie predați autorităților din România. Aceștia au fost condamnați în noiembrie 2025 la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit , admiterea de către ÎCCJ din România a căii extraordinare de atac nu anulează mandatul de arestare. De asemenea, hotărârea instanței italiene nu este definitivă, însă reprezintă un semnal pozitiv în ceea ce privește predarea lor.

Lovitură pentru Dani Mocanu: Ce urmează după decizia instanței din Italia

Cei doi frați urmează să fie aduși în România sub escortă pentru a-și executa pedeapsa. Între timp, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), avocații lor au depus o cerere de recurs, admisă în aceeași zi, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să stea în închisoare până la o decizie definitivă.

De asemenea, fratele manelistului a introdus o cerere de recurs în casație pentru o pedeapsă de șapte ani pe care o are de executat.

Cum au fost localizați frații Mocanu și pentru ce sunt acuzați

Frații Mocanu au părăsit România înainte de pronunțarea sentinței și au fost identificați în Italia, unde au fost ținuți în arest la domiciliu. Aceștia sunt acuzați că, în anul 2022, au agresat un bărbat cu o rangă într-o benzinărie din Pitești.

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, iar poliția a intervenit după ce a primit un apel la 112.

Amintim că, tot marți, a decis să admită în principiu calea extraordinară de atac depusă de Dani și Ionuț Mocanu. Cei doi frați, condamnați în 2025 la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, au atacat decizia Curții de Apel Brașov din 6 noiembrie 2025. Prin acest demers, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării.