Ana Maria
21 apr. 2026, 13:11
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat organizarea unor consultări cu partidele politice, în contextul crizei generate după retragerea sprijinului politic de către PSD. Întâlnirile vor avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni, și vin în urma tensiunilor apărute în coaliția de guvernare.

Ce partide au fost chemate la consultări

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, la discuții au fost invitate doar formațiunile care au făcut parte din coaliția de guvernare sau care sunt relevante pentru actuala configurație parlamentară.

Pe lista convocărilor nu se regăsesc partide precum AUR, SOS sau POT.

Care este programul consultărilor de la Cotroceni

Administrația Prezidențială a transmis și programul complet al întâlnirilor care vor avea loc miercuri:

  • ora 09:00 – Partidul Social Democrat
  • ora 10:30 – Partidul Național Liberal
  • ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România
  • ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • ora 18:30 – Uniunea Salvați România

Consultările sunt organizate „în temeiul prerogativelor constituționale”, conform comunicatului oficial.

De ce nu au fost invitate AUR, SOS și POT

Un detaliu important este absența unor partide precum AUR, SOS și POT de pe lista consultărilor.

Această decizie sugerează că discuțiile se concentrează pe partidele considerate relevante pentru formarea unei majorități sau pentru identificarea unei soluții de guvernare în actualul context politic.

Ce urmează după aceste consultări

Întâlnirile de la Cotroceni ar putea clarifica direcția în care se îndreaptă scena politică, în condițiile în care actuala criză a deschis mai multe scenarii, de la formarea unui nou guvern până la eventuale schimbări majore în Parlament.

Rezultatul acestor consultări va fi esențial pentru stabilirea pașilor următori în ceea ce privește guvernarea României.

Criza politică actuală vine într-un moment sensibil pentru România, marcat de presiuni economice și de nevoia unor decizii rapide la nivel guvernamental. Instabilitatea poate afecta atât relația cu partenerii externi, cât și încrederea investitorilor, într-un context în care predictibilitatea politică devine esențială pentru menținerea echilibrelor economice.

