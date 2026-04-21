Escrocherii cu criptomonede în criza din Strâmtoarea Ormuz. Companiile maritime, ținta unor mesaje false

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 13:23
Navă militară în Golful Persic Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Cappello/Fotogramma
Cuprins
  1. Mesaje false în numele autorităților iraniene
  2. Blocaj major într-o rută strategică
  3. Tentative de tranzit și incidente armate
  4. Context tensionat și propuneri controversate

Companii de transport maritim cu nave blocate în Strâmtoarea Ormuz au fost vizate de mesaje frauduloase care promiteau tranzitul în siguranță în schimbul unor plăți în criptomonede, potrivit unei alerte transmise de Marisks.

Mesaje false în numele autorităților iraniene

Compania greacă Marisks a avertizat că actori necunoscuți, care pretind că reprezintă autoritățile din Iran, au contactat operatori maritimi solicitând taxe pentru trecerea prin strâmtoare, conform Agerpres.

Plățile erau cerute în criptomonede precum Bitcoin sau Tether, ceea ce a ridicat suspiciuni suplimentare.

„Aceste mesaje specifice sunt escrocherii”, au transmis reprezentanții companiei, subliniind că solicitările nu provin de la autoritățile iraniene.

Blocaj major într-o rută strategică

Criza din Strâmtoarea Ormuz are un impact major asupra comerțului global, având în vedere că prin această rută tranzita anterior aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

În prezent, sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic, pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.

Tentative de tranzit și incidente armate

Pe 18 aprilie, când Iran a redeschis temporar strâmtoarea, mai multe nave au încercat să tranziteze zona. Două dintre acestea, inclusiv un petrolier, au raportat că au fost ținta unor focuri de armă trase de ambarcațiuni iraniene, fiind nevoite să se retragă.

Potrivit Marisks, cel puțin un vas implicat într-un astfel de incident a fost și victima tentativei de fraudă.

Context tensionat și propuneri controversate

Pe fondul discuțiilor privind un posibil armistițiu, Iran a propus introducerea unor taxe pentru tranzitul în siguranță prin strâmtoare, ceea ce a creat un context favorabil pentru apariția acestor escrocherii.

Specialiștii avertizează că astfel de mesaje exploatează incertitudinea din regiune și pot provoca pierderi financiare semnificative companiilor maritime deja afectate de blocaj.

Traficul de minori, în creștere în România. Aproape jumătate dintre victime sunt copii
Eveniment
Traficul de minori, în creștere în România. Aproape jumătate dintre victime sunt copii
Madonna oferă o recompensă după dispariția unei ținute emblematice purtate la Coachella: „Nu sunt simple haine, fac parte din istoria mea"
Eveniment
Madonna oferă o recompensă după dispariția unei ținute emblematice purtate la Coachella: „Nu sunt simple haine, fac parte din istoria mea”
A lăsat Europa fără cuvinte. O pisică din România, supranumită „ursoaica de Bucovina", urcă din nou pe cel mai înalt podium
Eveniment
A lăsat Europa fără cuvinte. O pisică din România, supranumită „ursoaica de Bucovina”, urcă din nou pe cel mai înalt podium
MEC a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2026-2027
Eveniment
MEC a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2026-2027
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc"
Eveniment
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Eveniment
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
Eveniment
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat
Eveniment
Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Eveniment
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura"
Eveniment
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
