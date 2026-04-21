Companii de transport maritim cu nave blocate în Strâmtoarea Ormuz au fost vizate de mesaje frauduloase care promiteau tranzitul în siguranță în schimbul unor plăți în criptomonede, potrivit unei alerte transmise de Marisks.

Mesaje false în numele autorităților iraniene

Compania greacă Marisks a avertizat că actori necunoscuți, care pretind că reprezintă autoritățile din Iran, au contactat operatori maritimi solicitând taxe pentru trecerea prin strâmtoare, conform Agerpres.

Plățile erau cerute în criptomonede precum Bitcoin sau Tether, ceea ce a ridicat suspiciuni suplimentare.

„Aceste mesaje specifice sunt escrocherii”, au transmis reprezentanții companiei, subliniind că solicitările nu provin de la autoritățile iraniene.

Blocaj major într-o rută strategică

Criza din Strâmtoarea are un impact major asupra comerțului global, având în vedere că prin această rută tranzita anterior aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

În prezent, sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic, pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.

Tentative de tranzit și incidente armate

Pe 18 aprilie, când Iran a redeschis temporar strâmtoarea, mai multe nave au încercat să tranziteze zona. Două dintre acestea, inclusiv un petrolier, au raportat că au fost ținta unor focuri de armă trase de ambarcațiuni iraniene, fiind nevoite să se retragă.

Potrivit Marisks, cel puțin un vas implicat într-un astfel de incident a fost și victima tentativei de fraudă.

Context tensionat și propuneri controversate

Pe fondul discuțiilor privind un posibil armistițiu, Iran a propus introducerea unor taxe pentru tranzitul în siguranță prin strâmtoare, ceea ce a creat un context favorabil pentru apariția acestor escrocherii.

Specialiștii avertizează că astfel de mesaje exploatează incertitudinea din regiune și pot provoca pierderi financiare semnificative companiilor maritime deja afectate de blocaj.