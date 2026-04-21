Ana Beatrice
21 apr. 2026, 13:27
Vine frigul peste România! Ninsori la munte și vânt puternic în toată țara. Cât scad temperaturile
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cât de brusc se schimbă vremea în România și la ce să ne așteptăm
  2. Ce spun specialiștii despre încălzirea vremii și cât va dura

Vine un val de aer rece care schimbă complet atmosfera în următoarele zile. Temperaturile scad brusc până la 13–14°C în estul țării, iar vremea devine instabilă. În zonele montane, la altitudini de peste 1.400 de metri, sunt așteptate precipitații mixte și chiar ninsoare.

Potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, răcirea se va resimți în toată țara. Vântul puternic va accentua senzația de frig, iar temperaturile vor părea și mai scăzute.

Cât de brusc se schimbă vremea în România și la ce să ne așteptăm

După câteva zile cu temperaturi de vară, care au depășit 23–24°C, vremea se schimbă brusc în România. Țara intră într-un episod de răcire accentuată, specific unei primăveri capricioase.

„În partea de nord și de vest a Moldovei, partea de vest a Transilvaniei, și vor ajunge spre 16-18 grade Celsius doar în vestul și sud-vestul țării. Impresionantă scăderea de temperatură în toată jumătatea de est a țării, comparativ cu ultimele două zile la București, maxime astăzi și mâine doar în jur de 13-14 grade Celsius, după ce ieri am depășit 23-24 de grade”, a transmis Florinela Georgescu pentru Digi24.

Instabilitatea atmosferică pune stăpânire pe mai multe regiuni din țară și aduce un tablou tipic de primăvară schimbătoare.

„Vor fi și precipitații, așa cum spuneam, ploi în partea de centru și de sud a teritoriului, dar în zonele montane, sub influența aerului foarte rece, mai ales la altitudini mai mari de 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă”, a spus aceasta.”, a spus directorul de prognoză al ANM.

Pe lângă scăderea bruscă a temperaturilor, Administrația Națională de Meteorologie anunță și intensificări ale vântului în mare parte a țării. Rafalele vor amplifica semnificativ senzația de frig resimțită. Astfel, temperaturile percepute vor fi mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Ce spun specialiștii despre încălzirea vremii și cât va dura

După episodul de răcire, veștile vin cu o ușoară schimbare de ton. Vremea începe să se îmbunătățească treptat spre sfârșitul săptămânii. Temperaturile vor urca din nou în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de pragul de 20°C, iar în unele zone chiar îl vor depăși.

Potrivit Florinelei Georgescu, sâmbătă temperaturile pot ajunge la 20–22°C în Oltenia. Acest lucru indică o revenire temporară la un regim termic normal pentru această perioadă.

Totuși, această încălzire nu pare să fie de durată. Meteorologii atrag atenția că există șanse ca, spre finalul lunii și în cursul săptămânii viitoare, vremea rece să revină, aducând un nou episod de instabilitate.

