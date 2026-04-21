Vine un val de aer rece care schimbă complet atmosfera în următoarele zile. Temperaturile scad brusc până la 13–14°C în estul țării, iar vremea devine instabilă. În zonele montane, la altitudini de peste 1.400 de metri, sunt așteptate precipitații mixte și chiar ninsoare.

Potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoză al , răcirea se va resimți în toată țara. Vântul puternic va accentua senzația de frig, iar temperaturile vor părea și mai scăzute.

Cât de brusc se schimbă vremea în România și la ce să ne așteptăm

După câteva zile cu temperaturi de vară, care au depășit 23–24°C, . Țara intră într-un episod de răcire accentuată, specific unei primăveri capricioase.

„În partea de nord și de vest a Moldovei, partea de vest a Transilvaniei, și vor ajunge spre 16-18 grade Celsius doar în vestul și sud-vestul țării. Impresionantă scăderea de temperatură în toată jumătatea de est a țării, comparativ cu ultimele două zile la București, maxime astăzi și mâine doar în jur de 13-14 grade Celsius, după ce ieri am depășit 23-24 de grade”, a transmis Florinela Georgescu pentru Digi24.

Instabilitatea atmosferică pune stăpânire pe mai multe regiuni din țară și aduce un tablou tipic de primăvară schimbătoare.

„Vor fi și precipitații, așa cum spuneam, ploi în partea de centru și de sud a teritoriului, dar în zonele montane, sub influența aerului foarte rece, mai ales la altitudini mai mari de 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă”, a spus aceasta.”, a spus directorul de prognoză al ANM.