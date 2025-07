Magazine din China, aprovizionate de roboți care circulă cu metroul (VIDEO)

Magazinele 7-Eleven din Shenzhen sunt pe cale să livreze băuturile și gustările prin intermediul unor roboți care fac naveta cu metroul. Luni, megaorașul din sudul Chinei a lansat o flotă de 41 de roboți de livrare autonomi care se urcă în trenuri în afara orelor de vârf, coboară în stațiile de metrou și transportă comenzi direct în magazine, potrivit

Mașinile înalte de un metru sunt operate de VX Logistics, o unitate a gigantului imobiliar Vanke, deținută parțial de Shenzhen Metro. După primele lor curse, au atras mulțimi de pasageri curioși care s-au oprit pentru a-i filma pe nou-veniții înghesuiți care stăteau la coadă în vagoane.

Implementarea a fost relatată pentru prima dată de publicația locală SZNews și South China Morning Post, care l-au numit primul proiect de livrare cu amănuntul din lume bazat pe metrou.

For the first time ever, a robot is autonomously using a public subway to make deliveries! Yesterday this adorable robot just completed its first test run on the Shenzhen Metro, fully loaded with goodies for 7-Eleven stores.

