Mama Adrianei Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, susține că fiica sa nu ar fi implicată în crima pentru care a fost reținută preventiv timp de 30 de zile.

Ce spune mama Adrianei Viliginschi

Potrivit , mama suspectei respinge vehement ipoteza procurorilor și afirmă că fiica sa, psiholog de profesie, nu ar fi fost capabilă să plănuiască o crimă. Aceasta sugerează că în spatele arestării ar exista interese ascunse legate de manipularea anchetei:

„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum. Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde. Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce.”

Femeia a adăugat că starea psihică a fiicei sale este critică și că oricine o cunoaște știe că nu ar fi putut comite astfel de fapte: „Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva.”

Ce scuzații face Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu

Anchetatorii prezintă însă o variantă opusă. Potrivit probelor, fosta iubită a lui ar fi oferit „complicitate intelectuală” Amianei Păștina, ajutând-o să își ucidă mama pentru a pune mâna pe avere. Procurorii susțin că suspecta ar fi oferit detalii tehnice precise despre cum trebuie comisă crima fără a lăsa urme:

„Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.”

În prezent, Adriana Viliginschi este închisă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact cum a fost plănuit atacul.