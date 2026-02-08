Mama Adrianei Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, susține că fiica sa nu ar fi implicată în crima pentru care a fost reținută preventiv timp de 30 de zile.
Potrivit adevărul, mama suspectei respinge vehement ipoteza procurorilor și afirmă că fiica sa, psiholog de profesie, nu ar fi fost capabilă să plănuiască o crimă. Aceasta sugerează că în spatele arestării ar exista interese ascunse legate de manipularea anchetei:
„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum. Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde. Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce.”
Femeia a adăugat că starea psihică a fiicei sale este critică și că oricine o cunoaște știe că nu ar fi putut comite astfel de fapte: „Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva.”
Anchetatorii prezintă însă o variantă opusă. Potrivit probelor, fosta iubită a lui Kreiner ar fi oferit „complicitate intelectuală” Amianei Păștina, ajutând-o să își ucidă mama pentru a pune mâna pe avere. Procurorii susțin că suspecta ar fi oferit detalii tehnice precise despre cum trebuie comisă crima fără a lăsa urme:
„Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.”
În prezent, Adriana Viliginschi este închisă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact cum a fost plănuit atacul.