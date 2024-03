Mama elevului violat într-o școală din București o acuză pe directoare că nu a sunat la Poliție: „Dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță”

Mama elevului care de colegii săi de la Școala Nicolae Titulescu din Capitală acuză conducerea unității de învățământ că nu a sunat la Poliție pentru a reclama violul. Mai mult, femeia susține că directoarea i-ar fi atras atenția că a venit abia în timpul vacanței să raporteze incidentul, transmite .

Copilul ar fi fost violat de două ori în toaleta școlii

Mama elevului minor care ar fi fost violat în toaleta școlii a acuzat-o pe directoare că nu a luat nicio măsură în momentul în care a aflat despre cele întâmplate.

„În anul 2022, copilul meu a fost abuzat în toaleta școlii. Noi am aflat prea târziu. Într-o joi seară am văzut comportamentul copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului. Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut. A doua zi am venit la doamna directoare și i-am zis și dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță și că de ce nu am venit imediat”, a declarat mama copilului agresat, conform imaginilor transmise de Digi 24.

Directoarea școlii, acuzată de mama elevului că nu a sunat la Poliție

Mama copilului agresat sexual susține că directoarea nu a sunat la Poliție.

„Noi am aflat la trei săptămâni după ce s-a întâmplat. M-am dus la Poliție. Doamna directoare nu a sunat poliția. Noi am sunat poliția de acasă. Doamna directoare, când am venit în septembrie să cer o hârtie dacă s-a făcut o anchetă, dânsa mi-a zis că nu s-a făcut o anchetă. Agresorul este clasa a opta. Copilul meu e clasa a doua acum”, a mai declarat femeia.