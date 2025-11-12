B1 Inregistrari!
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola". Ce i-a rugat fostul premier pe internauți

Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți

12 nov. 2025, 13:00
Cuprins
  1. Marcel Ciolacu: „Când ești șef la «Ciuma Roșie» ești și dușmanul numărul 1 al poporului.”
  2. Câte aprecieri a strâns postarea lui Marcel Ciolacu de pe TikTok, în doar o zi de la postare

În urmă cu aproape un an, după rezultatele dezastruoase obținute în primul tur al alegerilor prezidențiale, Marcel Ciolacu a devenit un fel de influencer pe TikTok. Răspundea informațiile vehiculate despre el în spațiul public, făcea trenduri, din când în când, mai mânca un burger și arăta cu ce se îmbracă. Videoclipurile sale se bucurau de succes pe rețeaua de socializare, dar distrația s-a terminat în luna mai. De atunci, contul fostului premier a fost, practic, abandonat. Însă acum, când apele par să se mai fi liniștit, Marcel Ciolacu revine la plăcerea pe care a încercat să și-o suprime: TikTok-ul.

Marcel Ciolacu: „Când ești șef la «Ciuma Roșie» ești și dușmanul numărul 1 al poporului.”

În urmă cu o zi, Marcel Ciolacu își anunța, printr-un videoclip, reîntoarcea pe TikTok. Fostul premier a susținut că absența sa de pe platforma de socializare nu a fost voluntară, ci determinată de faptul că și-a uitat parola. Însă, acum că a revenit, le cere internauților să îi adreseze întrebări.

„Hai, bună ziua! De vreo 6-7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola. Era și foarte greu, pentru că sunt născut în ’67, deci am depistat-o. Se pare că am trecut de perioada în care eram șef la «Ciuma Roșie». Automat când ești șef la «Ciuma Roșie» ești și dușmanul numărul 1 al poporului. După am devenit dușmanul numărul 1 cu deficitul. Între timp, au început să se lămurească lucrurile cu deficitul, așa că vă aștept pe TikTok.

Aștept întrebări, comentarii. A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost pe TikTok. Am recuperat parola. Mi-ar plăcea să-mi puneți întrebări despre Buzău, pentru că vreau să merg acasă”, a spus Marcel Ciolacu, pe TikTok.

@marcel_ciolacu M-am întors! Ce mai faceți? Mă bucur să fiu înapoi 🙏 #marcelciolacu #emotii #romania #comeback #heretostay ♬ original sound – marcel_ciolacu

Câte aprecieri a strâns postarea lui Marcel Ciolacu de pe TikTok, în doar o zi de la postare

Postarea lui Marcel Ciolacu a atras mai bine de 50.000 de aprecieri și 4.000 de comentarii. Așa cum era de așteptat, internauții s-au întrecut în glume și în remarci despre actualul premier.

