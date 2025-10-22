„6-7”, pronunțat „șase-șapteeeee” („six-seveeeen”), este pe buzele majorității copiilor din Generația Alfa. Se aude ca un ecou în sălile de clasă și pe holurile școlilor americane. Copiii o strigă mecanic, fie atunci când profesorul le indică să deschidă cărțile la pagina 67 sau sunt anunțați că pauza de masă durează 6-7 minute.

Ce este, de fapt, „6-7”?

Profesorii au ajuns să fie disperați de această replică, pe care o aud zilnic de câteva ori, și nu au putut să nu se întrece ce semnifică ea.

„E ca o ciumă – un virus care a pus stăpânire pe mințile acestor copii”, a spus Gabe Dannenbring, profesor de științe la clasa a șaptea din Sioux Falls, Dakota de Sud. „Nu poți spune nicio iterație a numerelor 6 sau 7 fără ca cel puțin 15 copii să strige: «6-7!»”

În realitate, „6-7” nu înseamnă nimic, dar folosirea ei poate face un elev să se simtă ca membru al unui grup mai mare și mai cool de colegi, relatează .

„Pentru ei devine un joc de limbaj pe care, se pare, doar cei din grupul lor știu să-l joace”, a spus Gail Fairhurst, profesoară la Universitatea din Cincinnati, care predă comunicarea în leadership (și limbajul Generației Alfa).

Toaletele Skibidi și rizzul vin și pleacă. Replica „6-7” este, cel mai probabil, destinat cimitirului de argou, acum că adulții vorbesc atât de mult despre el.

De unde ar putea proveni replica „6-7”

Poate că nu există o explicație coerentă pentru „6-7”, însă, s-ar putea ca proveniența replicii să fi fost depistată. Numerele apar în refrenul piesei „Doot Doot (6 7)”, o melodie virală a rapperului din Philadelphia, Skrilla. Însă, în cazul lui Skrilla, 6-7 este, cel mai probabil, o referință la codul polițienesc 10-67, care este adesea folosit pentru a raporta un deces.

În decembrie 2024, cam în aceeași perioadă în care „Doot Doot” a început să prindă amploare, fenomenul Taylen Kinney a părut să creeze un gest care să însoțească sintagma. Într-un clip distribuit de echipa pentru care joacă, Overtime Elite, coechipierul lui Kinney îl roagă să ofere o notă băuturii sale de la Starbucks, de la 1 la 10.

„6… 6… 6-7”, spune sportivul, adăugând un gest indecis, ca și cum ar cântări două opțiuni în palme.

La scurt timp după aceea, Kinney a început să facă TikTok-uri pe melodia „Doot Doot (6 7)” și tootdată, să facă gestul din mâini.

Ce rol are replica „6-7” pentru copiii din Generația Alfa

Deși poate părea o prostie, termenul „6-7” îndeplinește o funcție socială esențială. Este o expresie care certifică apartenența unui copil la un grup, a explciat Taylor Jones, lingvist și sociolog.

„6-7” a supraviețuit mai mult decât alte replici lipsite de sens de pe internet. Longevitatea sa se poate datora, pe de-o parte, faptului că „adulții sunt atât de furioși din cauza lui”, a spus Jones.

„Faptul că poți obține o reacție puternică din partea cuiva pentru ceva complet lipsit de sens — asta i-ar putea oferi o longevitate mai lungă decât ar fi putut-o avea altfel”, a spus Jones.