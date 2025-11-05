B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 15:41
Sursa Foto: Facebook -Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce susține Maria Ghiorghiu că „a auzit”
  2. Ce semnificație ascunsă ar putea avea mesajul „PSM”
  3. Ce spune Maria Ghiorghiu despre Marcel Ciolacu

Maria Ghiorghiu a scris pe blog său că a auzit „în zori de zi” o voce cu un mesaj neobișnuit. Glasul făcea referire la PSD, la Marcel Ciolacu și la abrevierea PSM, pe care ea o consideră simbolică. Aceasta leagă termenul PSM de Partidul Socialist al Muncii, fondat în 1990 și desființat în 2003.

Ce susține Maria Ghiorghiu că „a auzit”

În postarea sa, Maria Ghiorghiu susține că a auzit mai multe „glasuri” care i-au transmis un mesaj cu tentă politică și simbolică.

Aceste voci ar fi rostit fraze precum: „Președintele PSD – Ciolacu, nu face decât câte o cutie de colecție!”. Mesajul ar fi continuat cu o altă afirmație: „Testează-ți glicemia și cu Diabet P.S.M. / Testează glicemia și în restul țării!”.

Clarvăzătoarea spune că nu înțelege sensul exact al cuvintelor, dar le consideră pline de semnificații ascunse și profunde. Ea crede că aceste expresii trebuie analizate cu atenție și „dezbătute cu înțelepciune”, pentru a descifra posibilele lor sensuri.

Ce semnificație ascunsă ar putea avea mesajul „PSM”

Maria Ghiorghiu scrie că a căutat pe Google termenul „PSM” pentru a înțelege mai bine sensul mesajului primit „în zori de zi”. Ea a descoperit că abrevierea se referă la „Partidul Socialist al Muncii”, formațiune politică activă între anii 1990 și 2003. O parte dintre membrii acestui partid s-au alăturat ulterior PSD, consolidând legătura dintre cele două structuri politice.

În text, Ghiorghiu nu vorbește despre reînființarea PSM, dar sugerează că abrevierea ar putea avea o semnificație politică actuală. Ea ridică întrebarea dacă mesajul „PSM” are vreo legătură cu Marcel Ciolacu sau cu o posibilă schimbare în PSD.

Ce spune Maria Ghiorghiu despre Marcel Ciolacu

„Ce se va întâmpla în viitor și ce rol va avea Marcel Ciolacu, eu nu știu a vă spune. În Mesajul Divin se spune că Marcel Ciolacu este președintele PSD. Dragilor, oare aceasta înseamnă că Marcel Ciolacu va redeveni președintele PSD?”, se mai arată în mesajul postat de Maria Ghiorghiu.

