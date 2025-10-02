B1 Inregistrari!
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 15:13
Sursa Foto: Facebook/ Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce a relatat Maria Ghiorghiu în cea mai recentă viziune
  2. Cum au reacționat oamenii la postarea Mariei Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu, cunoscută pentru numeroasele sale previziuni care au stârnit de-a lungul timpului curiozitatea și controversele publicului, revine în atenție cu o nouă profeție legată de scena politică din România. Într-o postare publicată pe blogul său, aceasta a relatat că a avut o viziune în care Călin Georgescu apărea aclamat de mulțimi și prezentat drept viitor președinte al României. Mai mult, ea afirmă că în timpul revelației ar fi auzit un „glas divin”, care vorbea despre o decizie favorabilă a Curții Constituționale în legătură cu acesta.

Ce a relatat Maria Ghiorghiu în cea mai recentă viziune

În cea mai recentă viziune pe care a descris-o pe blogul său, Maria Ghiorghiu susține că l-a văzut pe Călin Georgescu ieșind dintr-o clădire impunătoare, asemănătoare unei instituții oficiale, și coborând treptele acesteia. În jurul lui, o mulțime numeroasă îl aclama cu entuziasm, strigând în cor: „Călin Georgescu Președinte!”.

De asemenea, clarvăzătoarea a mai precizat că a auzit un glas care spunea: „Călin Georgescu! Unde ar fi aflat CCR, în favoarea lui Călin Georgescu. Puteți să-i faceți voi o mie de dosare acestui om, el tot va fi Președintele României!”

În continuarea mesajului, Maria Ghiorghiu i-a îndemnat pe cititori să nu își piardă răbdarea și credința, subliniind că toate lucrurile se întâmplă atunci când Dumnezeu voiește. Ea a descris simbolic viziunea ca pe o trecere de la „spini și pălămidă” la „trandafiri fără spini”, sugerând că România se află într-o perioadă de transformare și de curățare.

Cum au reacționat oamenii la postarea Mariei Ghiorghiu

Postarea Mariei Ghiorghiu a stârnit mai multe reacții pe blogul său, mulți dintre cititori comentând despre posibilele semnificații ascunse ale mesajului. Un utilizator a adus chiar argumente din numerologie, analizând data de naștere și numele lui Călin Georgescu: „În numerologie, numerele 11 și 22 sunt speciale. Data lui de naștere este 13/03/1962, care adunată dă 11, iar numărul numelui său este 4. O persoană specială are de obicei aceleași valori, dar aici nu se potrivesc.” Alți comentatori au văzut în viziunea Mariei un semn divin, notând simplu: „Așa să dea Domnul. Amin”.

