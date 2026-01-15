Mario Iorgulescu ar fi dispărut. Potrivit lui Dan Capatos, fiul lui Gino Iorgulescu ar fi plecat din clinica din Italia în care era internat, potrivit Cancan.

Mario Iorgulescu ar fi dispărut. Ce s-ar fi întâmplat în Italia

Conform informațiilor prezentate în emisiunea lui Capatos, Mario Iorgulescu nu ar mai putea fi contactat în acest moment. Se pare că acesta ar fi părăsit clinica în care era internat și nu se știe unde se află, mai informează .

Dan Capatos a explicat că situația ar fi atât de gravă, încât Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență în Italia, în încercarea de a-l găsi pe fiul său. Mai mult, potrivit surselor invocate, ar fi fost solicitat inclusiv sprijinul autorităților locale.

Ce legătură are scandalul legat de interviul cu Mario Iorgulescu

În contextul acestei dispariții, Dan Capatos a amintit și reacțiile apărute după publicarea interviului cu Mario Iorgulescu, moment care a generat un val de controverse în spațiul public.

„În momentul în care am publicat cu Mario Iorgulescu ne-am trezit cu acel comunicat, de fapt, toată presa, nu doar noi. Acel comunicat prin care ni se aducea la cunoștință că am făcut o mare greșeală, că am exploatat o persoană cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate. Atenție, pe care justiția română nu le-a luat în considerare.

Și, mă rog, că Gino este tutorele legal al lui Mario, și Mario Iorgulesu nu poate întreprinde niciun fel de acțiune fără înștiințarea tutorelui. Atunci ne-am pus problema, pe bună dreptate spunem noi, ce capacitate are Gino de a își exercita această calitate de tutore, din moment ce Mario ne-a povestit în interviu că a evadat din acele clinici, că s-a luat la bătaie cu oameni prin oraș, că a vrut să se sinucidă.”, a spus Capatos.

Este Mario Iorgulescu dat dispărut oficial?

Jurnalistul a precizat că, la momentul difuzării emisiunii, nimeni nu mai reușea să ia legătura cu Mario Iorgulescu.

„E, bomba abia acum vine. Din sursele noastre credibile, sper că v-am convins de-a lungul timpului că suntem bine informați. Situația în momentul de față, la ora 18:15 la care vorbim, stă în felul următor. Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el. Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat, spun sursele noastre, ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească. O să încercăm să luam legătura cu Gino, măcar să ne spună cât de gravă este situația”, a spun Dan Capatos.