Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata"

Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”

12 ian. 2026, 13:27
Cuprins
  1. Ce a declarat Mario Iorgulescu despre relația cu tatăl său, Gino Iorgulescu
  2. Cum își construiește Mario Iorgulescu un nou început, în prezent
  3. Ce conflicte au existat între Mario și tatăl său

În urmă cu șase ani, viața lui Mario Iorgulescu a luat o altă turnură, după un accident rutier soldat cu moartea lui Dani Vicol. Mario se afla la volan sub influența substanțelor interzise. În tot acest timp, fiul lui Gino Iorgulescu a fost internat în mai multe clinici din străinătate, în timp ce procesul său în România a continuat.

Ce a declarat Mario Iorgulescu despre relația cu tatăl său, Gino Iorgulescu

Într-un interviu acordat emisiunii Dan Capatos Show pentru Cancan, Mario Iorgulescu a vorbit deschis despre legătura cu tatăl său. El a recunoscut că au fost mereu o echipă, însă, influența mamei a fost esențială pentru a menține echilibrul în familie.

„Noi am fost o echipă mereu și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri, pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea.”, a spus Mario Iorgulescu.

De asemenea, el a subliniat recunoștința profundă față de părinții săi: „Le mulțumesc și le sunt recunoscător părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie.”

Cum își construiește Mario Iorgulescu un nou început, în prezent

Chiar dacă este internat într-o clinică din străinătate, Mario Iorgulescu urmează cursurile unei facultăți online.

Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%.”, a spus el.

Ce conflicte au existat între Mario și tatăl său

Mario a recunoscut că, în trecut, a traversat o perioadă dificilă, marcată de excese și certuri cu tatăl său. Un scandal tensionat a fost făcut public când Mario ar fi chemat bodyguarzii să-l intimideze pe Gino Iorgulescu, însă, tensiunile au fost aplanate cu ajutorul angajaților săi.

Despre acest episod, Mario a spus: „Păi, am avut o perioadă, știți și voi că ați dat în ziare când am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata. Bodyguarzii mei. Pentru că a fost o ceartă între mine și el. M-a dat afară de la club.”

Capatos: Poate erau bodyguarzii lui? Aveai și tu, avea și el?

Mario Iorgulescu: Nu, aveam și eu, avea și el (nr. bodyguarzi)

Capatos: Ce au zis când au văzut pe cine au de bătut? N-au zis că ești nebun?

Mario Iorgulescu: Au zis că-s nebun. Din 50, au rămas 10 cu mine, au intrat cu mine, m-au făcut să fac pace cu tata. I-au zis și lui. Am făcut pace cu el și l-am convins să mergem la BOA, acolo a chemat lăutarii. L-a chemat pe Minune și pe Vijelie. Eu făceam glume din alea cu „unde ești, Minune?” și mă uitam pe sub masă. De acolo am plecat la noi la restaurant. Și mai era cu niște oameni foarte importanți. Am făcut pace. Ne-am împăcat. Eu mereu am făcut pace cu tata.

