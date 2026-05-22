B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”

Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”

Adrian A
22 mai 2026, 12:30
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Sursă foto: cancan.ro
Cuprins
  1. Prima reacție a lui Mario Iorgulescu după sentința definitivă
  2. Accidentul care a șocat România

După aproape șapte ani de procese, contestații, rejudecări și decizii controversate, Mario Iorgulescu a primit condamnarea definitivă în dosarul accidentului rutier mortal produs în 2019. Curtea de Apel București a decis condamnarea definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare, iar fiul șefului LPF a avut o scurtă reacție.

Prima reacție a lui Mario Iorgulescu după sentința definitivă

La scurt timp după pronunțarea verdictului, Mario Iorgulescu a avut o reacție scurtă.

„Crede-mă că sunt nasol rău acum”, ar fi spus acesta apropiaților, potrivit cancan.ro.

Surse apropiate familiei susțin că acesta s-ar afla în continuare în Italia, acolo unde a plecat după accidentul din 2019 și unde a fost internat o perioadă într-o clinică medicală. De altfel, Mario Iorgulescu nu a executat până acum nicio zi de detenție în România.

Într-un interviu pentru Dan Capatos Show, în ianuarie, Mario Iorgulescu a povestit propria variantă a accidentului cumplit în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Acesta susține că nu este vinovat de accident, dar că probele în acest sens ar fi dispărut. Mario Iorgulescu mai spunea atunci că ar fi deranjat cândva o persoană „importantă” din România, insinuând ideea unei posibile vendete la adresa sa.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit.

Și al treilea l-am trecut pe verde. La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România”, spunea Mario Iorgulescu.

Accidentul care a șocat România

Totul s-a petrecut în noaptea de 8 septembrie 2019, pe Șoseaua Chitilei din București. Potrivit anchetatorilor, Mario Iorgulescu conducea cu o viteză estimată între 140 și 160 km/h, aflându-se sub influența alcoolului și a cocainei.

Mașina condusă de acesta a intrat violent într-un alt autoturism, iar impactul a fost devastator. Dani Vicol, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a murit pe loc. Cazul a provocat un val uriaș de reacții publice, mai ales din cauza numelui implicat și a suspiciunilor că fiul șefului LPF ar putea evita răspunderea penală.

În lunile care au urmat accidentului, Mario Iorgulescu a fost transferat în Italia pentru tratament medical, iar ancheta a devenit rapid una dintre cele mai urmărite din România. De altfel, și acum ar fi din nou internat tot în Italia.

Tags:
Citește și...
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Eveniment
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Politică
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
Eveniment
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate
Eveniment
Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Eveniment
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Eveniment
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Eveniment
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Eveniment
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Eveniment
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Ultima oră
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
13:11 - Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
12:42 - Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
12:40 - Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
12:15 - Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
12:13 - NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
12:00 - Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării