Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”

După aproape șapte ani de procese, contestații, rejudecări și decizii controversate, Mario Iorgulescu a primit condamnarea definitivă în dosarul accidentului rutier mortal produs în 2019. Curtea de Apel București a decis condamnarea definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare, iar fiul șefului LPF a avut o scurtă reacție.

Prima reacție a lui Mario Iorgulescu după sentința definitivă

La scurt timp după , Mario Iorgulescu a avut o reacție scurtă.

„Crede-mă că sunt nasol rău acum”, ar fi spus acesta apropiaților, potrivit .

Surse apropiate familiei susțin că acesta s-ar afla în continuare în Italia, acolo unde a plecat după accidentul din 2019 și unde a fost internat o perioadă într-o clinică medicală. De altfel, Mario Iorgulescu nu a executat până acum nicio zi de detenție în România.

Într-un interviu pentru Dan Capatos Show, în ianuarie, Mario Iorgulescu a povestit propria variantă a accidentului cumplit în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Acesta susține că nu este vinovat de accident, dar că probele în acest sens ar fi dispărut. Mario Iorgulescu mai spunea atunci că ar fi deranjat cândva o persoană „importantă” din România, insinuând ideea unei posibile vendete la adresa sa.

„Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit.

Și al treilea l-am trecut pe verde. La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România”, spunea Mario Iorgulescu.

Accidentul care a șocat România

Totul s-a petrecut în noaptea de 8 septembrie 2019, pe Șoseaua Chitilei din București. Potrivit anchetatorilor, Mario Iorgulescu conducea cu o viteză estimată între 140 și 160 km/h, aflându-se sub influența alcoolului și a cocainei.

Mașina condusă de acesta a intrat violent într-un alt autoturism, iar impactul a fost devastator. Dani Vicol, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a murit pe loc. Cazul a provocat un val uriaș de reacții publice, mai ales din cauza numelui implicat și a suspiciunilor că fiul șefului LPF ar putea evita răspunderea penală.

În lunile care au urmat accidentului, Mario Iorgulescu a fost transferat în Italia pentru tratament medical, iar ancheta a devenit rapid una dintre cele mai urmărite din România. De altfel, și acum ar fi din nou internat tot în Italia.