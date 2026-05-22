Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat

Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 13:11
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Salarii protejate, dar cu reguli mai clare
  2. Dragoș Pîslaru: Legea ar urma să se aplice din 2027
  3. Consultări cu sindicatele și calendar accelerat

Legea salarizării unitare a ajuns la un acord politic între partide, anunță ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Proiectul privind salariile din sectorul public ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără scăderi salariale pentru angajații statului și fără aplicări etapizate pentru anumite categorii profesionale.

Salarii protejate, dar cu reguli mai clare

Dragoș Pîslaru a transmis că partidele politice au agreat principiile de bază ale proiectului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Reforma este prezentată ca un pas important pentru administrație, dar și ca un jalon asumat de România prin PNRR.

„Avem acord politic pe legea salarizării unitare”, a declarat Dragoș Pîslaru pe Facebook, potrivit Agerpres.

Unul dintre principiile anunțate este protejarea veniturilor actuale. Potrivit ministrului, niciun angajat din sectorul public nu ar urma să aibă salariul redus ca efect al aplicării noii legi.

„Niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Dragoș Pîslaru: Legea ar urma să se aplice din 2027

Proiectul se bazează pe trei direcții majore, maie exact: protejarea veniturilor, disciplină bugetară și aplicarea integrală a noii legi de la 1 ianuarie 2027. Pîslaru spune că reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale ale României și să poată fi susținută pe termen lung.

Legea salarizării unitare ar urma să aducă o ierarhie mai clară a funcțiilor din sectorul public, inclusiv în administrația locală. De asemenea, este prevăzută o structură unică de grade de salarizare pentru toate instituțiile publice.

Un alt punct important vizează sporurile, care ar urma să fie limitate și transparentizate. În paralel, ar urma să fie introduse criterii clare de performanță.

Consultări cu sindicatele și calendar accelerat

Ministrul a anunțat că proiectul va fi publicat luni în transparență decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale. Pîslaru spune că își dorește un calendar rapid, de aproximativ două săptămâni, pentru discuții și definitivarea documentului înainte de transmiterea în Parlament.

„Obiectivul nostru este construirea unui sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Reforma salariilor de la stat va fi gestionată printr-o responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Miza este ca sistemul de plată din sectorul public să devină mai previzibil, dar fără să împingă cheltuielile de personal peste limitele asumate de România.

Acordul politic anunțat de Pîslaru nu înseamnă forma finală a legii, ci deschiderea etapei decisive. Urmează consultările cu sindicatele, eventualele modificări și apoi votul Parlamentului, unde se va vedea dacă reforma poate fi dusă până la capăt în forma promisă.

