B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide

Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 12:40
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Ce anume duce la creșterea debitelor de apă?
  2. Care sunt zonele vizate de codul galben de inundații?
  3. Ce recomandă autoritățile pentru zonele expuse de risc?

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor  a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă din 22 mai, ora 12:00, până pe 23 mai, ora 12:00. Sunt vizate râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut, unde pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți, viituri rapide și creșteri de debite și niveluri.

Ce anume duce la creșterea debitelor de apă?

Atenționarea emisă de INHGA vine pe fondul precipitațiilor prognozate pentru următoarele 24 de ore, dar și al cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă. Hidrologii avertizează că aceste fenomene pot duce la creșteri rapide ale debitelor pe unele râuri.

Sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție, mai ales pe râurile mici și pe afluenții din bazinele hidrografice vizate.

„Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri”, avertizează INHGA.

Care sunt zonele vizate de codul galben de inundații?

Codul galben de inundații este valabil pentru râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut. Sunt vizate zone din județe precum Mureș, Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Vâlcea, Buzău, Prahova, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați și Botoșani.

Printre râurile și sectoarele menționate de hidrologi se află afluenți ai Târnavei Mari, Râul Negru, afluenți ai Oltului, Buzăul, Bistrița, Trotușul, Putna, Râmnicu Sărat, Bârladul, afluenți ai Siretului și ai Prutului, dar și Jijia.

Codul galben de inundații se poate manifesta nu doar pe râurile principale, ci și pe cursuri de apă mai mici. INHGA precizează că fenomenele pot apărea și pe afluenți de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate.

Ce recomandă autoritățile pentru zonele expuse de risc?

Autoritățile recomandă monitorizarea atentă a evoluției vremii și a situației hidrologice, mai ales în zonele unde ploile pot fi mai consistente. Locuitorii din apropierea râurilor mici, torenților sau pâraielor trebuie să fie atenți la creșteri bruște ale nivelului apei.

Atenționarea este transmisă către Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, Hidroelectrica, administrațiile bazinale și mass-media.

INHGA anunță că va reveni cu actualizări dacă evoluția fenomenelor hidrometeorologice o va impune. Până atunci, intervalul critic rămâne 22 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 12:00, când ploile, topirea zăpezii din zona montană și propagarea viiturilor pot crea probleme locale pe râurile vizate.

Tags:
Citește și...
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Eveniment
Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Politică
Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Eveniment
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
Eveniment
Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate
Eveniment
Pensionarea anticipată în 2026. Regulile care se aplică românilor care vor să se retragă din activitate
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Eveniment
România consumă tot mai multe resurse. INS arată că materialele folosite în economie au crescut în 2024
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Eveniment
Exercițiul Trojan Footprint 2026: NATO a activat Articolul 5 în simularea unui atac asupra României
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Eveniment
Cum încearcă AUR să schimbe legea finanțării partidelor după scandalul banilor primiți de Simion de la Maricel Păcuraru
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Eveniment
Scandal la vârful digitalizării României. Irineu Darău acuză mai multe blocaje și legături în proiecte de sute de milioane
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Eveniment
Scandal la RAR. Firmă cu 4 angajați, contracte de milioane după un incident IT considerat „previzibil”. Cum se împart bani cu „dedicație”
Ultima oră
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
13:11 - Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
12:42 - Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
12:30 - Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
12:15 - Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
12:13 - NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
12:00 - Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării