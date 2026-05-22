Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă din 22 mai, ora 12:00, până pe 23 mai, ora 12:00. Sunt vizate râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut, unde pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți, viituri rapide și creșteri de debite și niveluri.

Ce anume duce la creșterea debitelor de apă?

de INHGA vine pe fondul precipitațiilor prognozate pentru următoarele 24 de ore, dar și al cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă. avertizează că aceste fenomene pot duce la creșteri rapide ale debitelor pe unele râuri.

Sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție, mai ales pe râurile mici și pe afluenții din bazinele hidrografice vizate.

„Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri”, avertizează INHGA.

Care sunt zonele vizate de codul galben de inundații?

Codul galben de inundații este valabil pentru râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut. Sunt vizate zone din județe precum , Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Vâlcea, Buzău, Prahova, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați și Botoșani.

Printre râurile și sectoarele menționate de hidrologi se află afluenți ai Târnavei Mari, Râul Negru, afluenți ai Oltului, Buzăul, Bistrița, Trotușul, Putna, Râmnicu Sărat, Bârladul, afluenți ai Siretului și ai Prutului, dar și Jijia.

Codul galben de inundații se poate manifesta nu doar pe râurile principale, ci și pe cursuri de apă mai mici. INHGA precizează că fenomenele pot apărea și pe afluenți de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate.

Ce recomandă autoritățile pentru zonele expuse de risc?

Autoritățile recomandă monitorizarea atentă a evoluției vremii și a situației hidrologice, mai ales în zonele unde ploile pot fi mai consistente. Locuitorii din apropierea râurilor mici, torenților sau pâraielor trebuie să fie atenți la creșteri bruște ale nivelului apei.

Atenționarea este transmisă către Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, Hidroelectrica, administrațiile bazinale și mass-media.

INHGA anunță că va reveni cu actualizări dacă evoluția fenomenelor hidrometeorologice o va impune. Până atunci, intervalul critic rămâne 22 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 12:00, când ploile, topirea zăpezii din zona montană și propagarea viiturilor pot crea probleme locale pe râurile vizate.