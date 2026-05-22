Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea

Adrian Teampău
22 mai 2026, 13:18
Sursa foto: Facebook / @Dominic Fritz﻿
Cuprins
  1. Acordul Bolojan-Fritz nu merge în teritoriu
  2. Ilie Bolojan și Dominic Fritz și-au dat mâna

Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu, chiar dacă cei doi politicieni s-au pozat împreună la București. În PNL, la nivel local, există multe resentimente față de noii aliați ce le-au fost băgați pe gât de șeful partidului. 

Acordul Bolojan-Fritz nu merge în teritoriu

Cel mai nou exemplu care demonstrează că PNL și USR nu se agrează a apărut la Consiliul Județean Brașov, condus de Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al partidului. Deși, la București, s-a declarat cu trup și suflet alături de Ilie Bolojan și îi acceptă toate deciziile, în propria organizație face ceea ce consideră că este mai potrivit. Adică dă la spate acordul Bolojan-Fritz și se bazează pe vechii tovarăși din PSD.

Astfel, consilierul judeţean Andrei-Daniel Şoim (PNL) a fost ales vineri, de plenul Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, în funcţia de vicepreşedinte. El l-a înlocuit pe fostul său coleg de partid Şerban Todorică, trimis în judecată de DNA. Noul vicepreședinte a fost votat de o majoritate formată din 22 de consilieri județeni PNL și PSD.

S-au opus cei de la USR care au avut propriul candidat, pe  Andreea Dumitrache, care a obţinut numai șapte voturi.

Şoim se va alătura echipei de conducere a Consiliului Județean Brașov din care fac parte preşedintele Adrian Veştea, din partea PNL şi Adrian Iatan, al doilea vicepreședinte, din partea PSD.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz și-au dat mâna

La câteva ore după consultările informale cu președintele Nicușor Dan, la începutul lunii, Ilie Bolojan și Dominic Fritz și-au dat mâna. La momentul respectiv, cei doi au dat un mesaj comun, anunțând acordul Bolojan-Fritz. Ei au transmis un mesaj comun în care su spus că PNL și USR își asumă apărarea direcției de reformă și corectitudine începută în timpul guvernării comune.

ăspunsul nostru la acţiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări şi la colaborarea dintre PSD şi AUR în Parlament, este cooperarea forţelor politice reformiste şi responsabile. Astăzi, Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România, prin preşedinţii lor, îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuţii deschise, am convenit să ne coordonăm paşii următori în faţa acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar şi la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun transmis de cei doi.

Anterior, comitetul Politic al USR, format din 160 de membri, a decis în unanimitate să nu mai formeze o majoritate guvernamentală cu PSD. De asemenea, l-a mandatat pe Dominic Fritz să inițieze discuții cu PNL pentru un acord politic privind pașii următori.

Conducerea PNL a decis, printr-un vot intern, în Biroul Politic Național, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD confirmând ruptură politică dintre cele două partide.

