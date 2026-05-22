Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină

Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină

Adrian Teampău
22 mai 2026, 13:42
Accident feroviar la Giurgiu Sursa foto: ISU Giurgiu
Cuprins
  1. Accident feroviar în județul Giurgiu
  2. Șoferul și mecanicul locomotivei primesc îngrijiri

Un accident feroviar s-a produs vineri, 22 mai, în jurul prânzului, în județul Giurgiu. Un tren care transporta vagoane de marfă a lovit o autocisternă încărcată cu motorină

Accident feroviar în județul Giurgiu

Un tren marfar care transporta trei vagoane încărcate cu motorină a acroșat o autocisternă care transporta, de asemenea, același tip de carburant. În urma acestui accident feroviar, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul rutier este oprit pe DN 5C Giurgiu – Zimnicea, în apropierea municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu. Traficul rutier este deviat pe DJ 504.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu mai multe autospeciale, dar și echipaje de poliţie și reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

„O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină. În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp”, a anunţat, vineri, ISU Giurgiu.

Din primele informații, vagoanele trenului nu au fost afectate de impact, însă din autocisternă se scurge motorină. În aceste condiții urmează să fie luate măsuri de prevenție pentru a evita o catastrofă. Astfel, se va interveni pentru ca motorina să fie transvazată într-o altă cisternă.

Șoferul și mecanicul locomotivei primesc îngrijiri

La fața locului au intervenit și echipaje de ambulanță care îi monitorizează pe șoferul autocisternei și pe mecanicul de locomotivă.

„Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul SAJ la locul evenimentului”, mai transmit pompierii.

Poliția rutieră a deschis o investigație și urmează să stabilească în ce condiții s-a produs acest accident feroviar.

