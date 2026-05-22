B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie

Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie

Adrian Teampău
22 mai 2026, 12:42
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
Sursă foto: Captură video FoxNews
Cuprins
  1. SUA a desemnat Cuba drept amenințare
  2. Cubanezii îl acuză de minciuni pe oficialul americani
  3. SUA pregăteșe scenariul Maduro pentru Cuba

Cuba reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale a SUA, susține secretarul de stat Marco Rubio. Oficialul american sugerează că șansele unui acord pașnic cu Havana sunt reduse.

SUA a desemnat Cuba drept amenințare

Marco Rubio susține că sunt șanse mici ca Statele Unite să ajungă la un acord cu Havana. Potrivit spuselor sale, Cuba este o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, după cum relatează BBC. Cu toate acestea, oficialul american le-a transmis jurnaliștilor în fața cărora a făcut aceste declarații că diplomaţia „rămâne opţiunea preferată în relaţia cu statul din Caraibe.

„Sunt doar sincer cu voi, ştiţi, probabilitatea ca acest lucru să se întâmple, având în vedere cu cine avem de-a face în acest moment, nu este mare”, a subliniat el.

El a făcut aceste comentarii la doar o zi după ce autoritățile americane l-au pus sub acuzare pe fostul preşedinte Raúl Castro. Acesta este acuzat de doborârea a două avioane, în 1996, ceea ce a dus la moartea unor cetăţeni americani.

Rubio a spus că  Washingtonul ar prefera „o soluţie diplomatică”. El a precizat că Donald Trump are dreptul şi obligaţia de a-şi proteja ţara împotriva oricărei ameninţări. Oficialul american a acuzat, de asemenea, Cuba că este „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din întreaga regiune”. ,

Cubanezii îl acuză de minciuni pe oficialul americani

Ministrul de externe din Cuba, Bruno Rodríguez, l-a acuzat pe Marco Rubio că spune minciuni. El a dat asigurări că insula nu a reprezentat niciodată o ameninţare pentru SUA. Totodată, Rodríguez a negat vehement acuzațiile de terorism, într-o postare pe X. Ministrul cubanez de externe susține că Rubio încearcă să „instige o agresiune militară”. El a acuzat guvernul SUA că atacă „nemilos şi sistematic” ţara sa.

Statul comunist se confruntă cu o criză a combustibilului agravată de un blocaj petrolier impus de SUA. În același timp, țara se află sub presiunea administraţiei Trump de a ajunge la un acord care să satisfacă Washingtonul. În ultimele câteva luni, cetățenii cubanezi au suferit de pe urma întreruperilor prelungite de curent electric şi a unei penurii de alimente.

Trump a încercat în repetate rânduri să exercite presiune asupra Cubei pentru răsturnarea regimului comunist de la Havana. SUA au cerut reforme politice şi economice, dar detaliile nu sunt clare. Acestea ar putea include un angajament de a deschide economia către investiţiile străine şi un angajament de a pune capăt prezenţei agenţiilor de informaţii ruseşti şi chineze pe insulă.

SUA pregăteșe scenariul Maduro pentru Cuba

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte cubanez este văzută de unii ca un preambul la o invazie în Cuba. Acest demers aminteşte de arestarea de către administraţia Trump a lui Nicolás Maduro, în ianuarie. Întrebat va fi dus Raul Castro în SUA pentru a răspunde acuzaţiilor, Marco Rubio a evitat un răspuns direct.

„Nu voi vorbi despre cum îl vom aduce aici; dacă am încerca să-l aducem aici, de ce aş spune presei care sunt planurile noastre în acest sens?”, a spus Marco Rubio.

Joi, secretarul de stat a anunţa că SUA au arestat-o pe Adys Lastres Morera, sora unuia dintre înalţii oficiali ai unui conglomerat cubanez condus de armată. Acest conglomerat controlează majoritatea sectoarelor profitabile ale economiei cubaneze. Morera locuia în Florida, dar sprijinea regimul comunist de la Havana. Ea a fost arestată de autorităţile de imigrare şi va rămâne în arest până la finalizarea procedurilor de expulzare.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a născut în SUA, dar este de origine cubaneză.

Tags:
Citește și...
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Externe
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
Externe
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Externe
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Externe
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Externe
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Externe
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
Externe
Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Externe
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Externe
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Ultima oră
14:02 - Hagi a prezentat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul a convocat 31 de fotbaliști
13:42 - Accident feroviar în județul Giurgiu. Un tren marfar a lovit o cisternă cu motorină
13:40 - Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
13:18 - Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
13:11 - Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă. Dragoș Pîslaru anunță un acord politic pentru reforma salariilor de la stat
12:40 - Cod galben de inundații pe râuri din mai multe zone ale țării. INHGA avertizează asupra viiturilor rapide
12:30 - Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Prima reacție după verdict: „Crede-mă că sunt nasol rău acum”
12:15 - Accident tragic la o rafinărie din Ungaria. O explozie a provocat moartea unui bărbat și rănirea altora
12:13 - NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
12:00 - Coaliția s-a refăcut pentru a apăra salariile bugetarilor. PSD, PNL, USR, UDMR au semnat angajamentul pentru legea salarizării