Cuba reprezintă o ameninţare la adresa a SUA, susține secretarul de stat . Oficialul american sugerează că șansele unui acord pașnic cu Havana sunt reduse.

SUA a desemnat Cuba drept amenințare

Marco Rubio susține că sunt șanse mici ca să ajungă la un acord cu Havana. Potrivit spuselor sale, Cuba este o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, după cum relatează BBC. Cu toate acestea, oficialul american le-a transmis jurnaliștilor în fața cărora a făcut aceste declarații că diplomaţia „rămâne opţiunea preferată în relaţia cu statul din Caraibe.

„Sunt doar sincer cu voi, ştiţi, probabilitatea ca acest lucru să se întâmple, având în vedere cu cine avem de-a face în acest moment, nu este mare”, a subliniat el.

El a făcut aceste comentarii la doar o zi după ce autoritățile americane l-au pus sub acuzare pe fostul preşedinte Raúl Castro. Acesta este acuzat de doborârea a două avioane, în 1996, ceea ce a dus la moartea unor cetăţeni americani.

Rubio a spus că ar prefera „o soluţie diplomatică”. El a precizat că Donald Trump are dreptul şi obligaţia de a-şi proteja ţara împotriva oricărei ameninţări. Oficialul american a acuzat, de asemenea, Cuba că este „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din întreaga regiune”. ,

Cubanezii îl acuză de minciuni pe oficialul americani

Ministrul de externe din Cuba, Bruno Rodríguez, l-a acuzat pe Marco Rubio că spune minciuni. El a dat asigurări că insula nu a reprezentat niciodată o ameninţare pentru SUA. Totodată, Rodríguez a negat vehement acuzațiile de terorism, într-o postare pe X. Ministrul cubanez de externe susține că Rubio încearcă să „instige o agresiune militară”. El a acuzat guvernul SUA că atacă „nemilos şi sistematic” ţara sa.

Statul comunist se confruntă cu o criză a combustibilului agravată de un blocaj petrolier impus de SUA. În același timp, țara se află sub presiunea administraţiei Trump de a ajunge la un acord care să satisfacă Washingtonul. În ultimele câteva luni, cetățenii cubanezi au suferit de pe urma întreruperilor prelungite de curent electric şi a unei penurii de alimente.

Trump a încercat în repetate rânduri să exercite presiune asupra Cubei pentru răsturnarea regimului comunist de la Havana. SUA au cerut reforme politice şi economice, dar detaliile nu sunt clare. Acestea ar putea include un angajament de a deschide economia către investiţiile străine şi un angajament de a pune capăt prezenţei agenţiilor de informaţii ruseşti şi chineze pe insulă.

SUA pregăteșe scenariul Maduro pentru Cuba

Punerea sub acuzare a fostului preşedinte cubanez este văzută de unii ca un preambul la o invazie în Cuba. Acest demers aminteşte de arestarea de către administraţia Trump a lui Nicolás Maduro, în ianuarie. Întrebat va fi dus Raul Castro în SUA pentru a răspunde acuzaţiilor, Marco Rubio a evitat un răspuns direct.

„Nu voi vorbi despre cum îl vom aduce aici; dacă am încerca să-l aducem aici, de ce aş spune presei care sunt planurile noastre în acest sens?”, a spus Marco Rubio.

Joi, secretarul de stat a anunţa că SUA au arestat-o pe Adys Lastres Morera, sora unuia dintre înalţii oficiali ai unui conglomerat cubanez condus de armată. Acest conglomerat controlează majoritatea sectoarelor profitabile ale economiei cubaneze. Morera locuia în Florida, dar sprijinea regimul comunist de la Havana. Ea a fost arestată de autorităţile de imigrare şi va rămâne în arest până la finalizarea procedurilor de expulzare.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a născut în SUA, dar este de origine cubaneză.