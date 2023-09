Marius Nistor: „Am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest, în condițiile în care tot ceea ce a fost stabilit prin mandat s-a îndeplinit” / „Greva se va relua dacă Guvernul nu aplică ce și-a asumat” (VIDEO)

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a anunțat luni suspendarea grevei din Învățământ precizând că tot ceea ce a fost stabilit prin mandat pentru liderii sindicali a fost îndeplinit de către Guvern, existând un act normativ care prevede solicitările profesorilor.

Liderii de sindicat, explicații despre suspendarea grevei

Marius Nistor a mai spus că greva va fi reluată la începutul anului școlar dacă Guvernul nu pune în aplicare ceea ce și-a asumat:

„S-a stabilit că trebuie să existe un mandat minimal de negociere. Noi am solicitat tuturor colegilor din țară să ne dea mandatul respectiv. A existat o consultare a tuturor membrilor de sindicat. Mandatul făcea referire la acea creștere de 25%, făcea referire la creșterea cu 400 lei brut pentru personalul nedidactic, la cei 1.500 de lei pentru personalul didactic de predare și personalul auxiliar, la cei 500 de lei pentru personalul nedidactic, sume anuale ce urmau să fie acordate până în anul 2027.

Mandat categoric ca reperul respectiv salariul debutantului cu studii superioare să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie să apară ca articol distinct într-un act normativ. Prima tranșă din ianuarie 2024 să apară tot ca articol distinct.

A apărut un proiect de OUG în care punctele importante apăreau în preambulul ordonanței, am cerut imperativ să apară ca articole distincte în textul ordonanței în cauză. Azi dimineață s-au luat decizia de rigoare. În condițiile în care avem actul normativ, în condițiile în care tot ceea ce a fost stabilit prin mandat s-a îndeplinit, este clar că am ajuns la suspendarea acestei acțiuni de protest. Suspendare, nu încetare pentru că în situația înc are nu își vor pune în aplicare angajamentele asumate prin acest act normativ acțiunea de protest se poate redeclanșa”.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a spus la rândul său că dacă politicienii nu pun în aplicare ce și-au asumat va fi declanșată o nouă grevă:

„Obligatoriu trebuie să apară în corpul legii acest principiu 50% să fie majorare de la 1 ianuarie 2024, dacă acest lucru nu se respectă, atunci evident că această clasă politică sunt complet neserioși și și-au bătut joc de noi. Să ajungem la 1 septembrie să facem grila. Sunt convins că sunt în continuare oameni nemulțumiți. Încă sunt oameni care doresc continuarea grevei generale. Noi am primit un mandat pe care ni l-am îndeplinit. Mai departe, rămâne să vedem ce se întâmplă”.

Marius Nistor a mai spus că pentru cele trei săptămâni de grevă răspund cei care au susținut că nu sunt bani pentru profesori:

„Răspund persoanele care au mers pe idee ca nu exista resurse financiare, pe care le-au identificat după 3 săptămâni de protest. Răspunderea este în totalitate a lor.

În momentul de față nu s-a decalat sub nici o formă calendarul examenelor. Este păcat să pierdem ceea ce am câștigat după 3 săptămâni de grevă.

Să în convingem că am reușit să obținem ce ne-am propus și ceva ce n-am avut, solidaritatea de breaslă.

Câtă vreme acțiunea e suspendată, examenele se pot desfășura mai departe fără niciun fel de probleme.

Avem o datorie față de părinți și elevi. Doar împreună cu ei vom putea să impunem în perioada care va urma și finanțarea corespunzătoare. Acesta e cel mai mare câștig”.