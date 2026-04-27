E anchetă la Forțele Aeriene Finlandeze, după ce cadeții piloți au desenat penisuri pe cer în timpul unor antrenamente. Ei au fost mustrați și urmează să fie sancționați.

Cadeții piloți finlandezi, antrenamente cu penisuri pe cer

S-a întâmplat pe 13 aprilie, în timpul unui exercițiu de antrenament pentru viraje, în cadrul unui program de instruire la Academia Forțelor Aeriene din Tikkakoski, scrie

Cursanții au zburat cu două avioane de antrenament Grob G 115, dar analiza traseului lor pe Flightradar a arătat că aceștia au desenat forme de penis pe cer.

Forțele Aeriene Finlandeze i-au mustrat pe cadeții respectivi și au anunțat că vor sancționați. Încă nu se știe cum.

Totuși, un purtător de cuvânt a declarat că avioanele au rămas în traseul stabilit și au efectuat exercițiile prevăzute. De asemenea, zborurile nu au reprezentat niciun pericol pentru celelalte avioane.