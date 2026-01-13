Marți 13 este asociată de secole cu ghinionul și superstițiile populare, fiind considerată de mulți una dintre cele mai nefaste zile din an. Combinația dintre ziua de marți și numărul a dat naștere unor credințe adânc înrădăcinate, care continuă să influențeze mentalitatea colectivă.

Marți 13 sau Vineri 13, zilele care aduc „ghinion”

În tradiția populară, atât Marți 13, cât și Vineri 13 sunt considerate zile cu ghinion. Din acest motiv, multe persoane evită să înceapă proiecte, să călătorească sau să ia decizii importante, de teama unor evenimente nefericite, conform Știrile ProTv.

Pentru persoanele superstițioase, combinația Marți 13 este deosebit de apăsătoare. În astrologie, ziua de marți este asociată cu „trei ceasuri rele”, iar în numerologie, cifra 13 este considerată aducătoare de ghinion.

Fobiile legate de cifra 13

Specialiștii au identificat și denumit aceste temeri. Teama de numărul 13 poartă numele de triskaidekafobie, iar teama de Vineri 13 se numește paraskavedekatriafobie. Potrivit estimărilor, peste 20 de milioane de oameni din întreaga lume sunt afectați de aceste fobii.

Originea superstiției legate de data de 13 este plasată de unii istorici în anul 1307, când, într-o zi de vineri, 13 octombrie, regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea Cavalerilor Templieri, majoritatea fiind ulterior torturați și uciși.

Superstiții legate de ziua de Marți 13

De-a lungul timpului, ziua de Marți 13 a fost asociată cu numeroase superstiții populare, respectate încă de mulți oameni:

nu este bine să inviți sau să te așezi la masă cu 13 persoane;

nu este indicat să construiești nimic, pentru că „nu va rezista”;

se spune că, dacă într-o cameră sunt 13 persoane, cea care stă în dreptul oglinzii va muri;

nu este recomandat să faci planuri importante, deoarece acestea „se vor nărui”.

Potrivit astrologiei, ziua de marți are „trei ceasuri rele”, fiind guvernată parțial de planeta Marte, considerată una dintre planetele malefice, asociată conflictelor și violenței.

De ce este considerat numărul 13 aducător de ghinion

Numărul 13 a fost asociat de-a lungul timpului cu numeroase evenimente negative și simboluri controversate. În religie, se spune că Adam ar fi mâncat mărul interzis într-o zi de marți, iar Diavolul este menționat în capitolul al 13-lea al Apocalipsei.

Totodată, la Cina cea de Taină au fost 13 persoane – Iisus și cei 12 apostoli – iar al treisprezecelea participant, Iuda, este considerat trădătorul.

Există și credința populară potrivit căreia persoanele ale căror nume sunt formate din 13 litere ar avea „norocul Diavolului”. Coincidență sau nu, multe nume ale unor criminali în serie celebri sunt alcătuite din 13 litere, precum Jack Spintecătorul, Charles Manson sau Jeffrey Dahmer.

Marți 13 în tradiția ortodoxă și în alte culturi

Ortodocșii consideră ziua de Marți 13 cu ghinion și din cauza faptului că, într-o zi de marți, pe 29 mai 1453, a avut loc cucerirea Constantinopolului. Adunarea cifrelor anului (1+4+5+3) duce la numărul 13.

În Spania, Grecia și America Latină, Marți 13 este considerată mai periculoasă decât Vineri 13. În aceste zone, oamenii evită nunțile, călătoriile sau lansarea unor afaceri în această zi, iar marinarii nu pornesc navele în larg.

În mitologia scandinavă, legenda spune că 12 zei se aflau la masă atunci când a apărut Loki, al 13-lea, care l-a ucis pe Baldur pentru a-i lua locul.

În Tarot, cartea cu numărul 13 este „Moartea”, simbol al sfârșitului și al transformării.

Marți 13 sau Vineri 13 – care zi este mai „ghinionistă”

Diferența dintre Marți 13 și Vineri 13 ține mai degrabă de tradiție și cultură. În timp ce în Occident Vineri 13 este considerată ziua ghinionului absolut, în România, Spania, Grecia și America Latină, acest rol este atribuit zilei de Marți 13.

În realitate, specialiștii spun că niciuna dintre aceste zile nu este mai periculoasă decât oricare alta. Superstițiile reflectă fricile colective, simbolurile culturale și modul în care acestea sunt transmise din generație în generație.