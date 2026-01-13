B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 17:24
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
Traian Băsescu a declarat marți, pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan nu are nicio vină că trebuie să repare greșelile fostelor guverne și trebuie să acopere deficitul bugetar. Pe de altă parte, fostul președinte crede că e nedrept că toți românii trebuie să achite „nota de plată a jafului bugetar din 2024”, în loc ca povara să fie dusă de cei vinovați și cei care cu adevărat au beneficiat de „dezmățul bugetar” de atunci. Băsescu a empatizat cu românii de rând care „sunt bombardați” cu taxe, dar și cu mediul de afaceri, care de asemenea plătește taxe tot mai mari, deși în anii trecuți n-a primit nimic de la stat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu, despre misiunea lui Bolojan de a reduce deficitul

„Dincolo de efectele pentru economie, primul efect pe care l-a urmărit Guvernul, și avea obligația să-l urmărească, era corectarea deficitului care a ajuns la 9%. Eu am trăit această experiență în 2009, a fost un deficit de 9% și în 2010 a trebuit să luăm măsuri să-l corectăm. Au fost aceleași partide, liberalii și socialiștii care în 2008 au făcut dezmățul bugetar în vederea alegerilor (….) De data asta, au făcut dezmățul bugetar premergător alegerilor de anul trecut și acum trebuie să îndrepte.

Bolojan n-are variante, trebuie să reducă deficitul, că țara a ajuns la un nivel de împovărare pe care nu-l mai poate suporta. Trebuie să reducă obligatoriu deficitul bugetar”, a declarat fostul președinte.

Cum vede Băsescu creșterile de taxe

„Drumul pe care l-a abordat cred că e puțin și riscant și avea opțiunea de a merge cu reducerea cheltuielilor unde au crescut în 2024, adică la materiale, pensii, salarii la bugetari. Dânsul a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea și a mers pe varianta creșterii de taxe și impozite.

E foarte greu pentru român, oriunde se duce îl lovește o taxă nouă, o acciză crescută, un impozit nou… Românul e bombardat și încearcă să găsească o soluție, dar n-are bani pentru câte soluții trebuie să găsească”, a mai declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a afirmat apoi că „nu-l condamnă” pe Bolojan că a încercat să reducă deficitul, dar poate că trebuia ca povara să fie pusă pe cei care au beneficiat de „dezmățul bugetar din 2024, din timpul lui Ciolacu și Ciucă”.

