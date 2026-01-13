B1 Inregistrari!
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse

B1.ro
13 ian. 2026, 08:46
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse
Astăzi, 13 ianuarie 2026, România se confruntă cu o vreme de iarnă autentică: temperaturi extrem de scăzute, ger persistent și zăpadă pe arii extinse, conform prognozei oficiale publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 13-14 ianuarie. În paralel cu aceste condiții, ANM menține avertizări meteo de tip cod galben pentru ger puternic, viscol, precipitații mixte și polei, fenomene care afectează mare parte din teritoriul țării.

Nord-Vest și Centru: ger și zăpadă

În regiunile din nord-vest și centru, inclusiv Transilvania, Maramureș și zonele montane, vremea este deosebit de rece, cu temperaturi care coboară sub pragul de -15 grade în multe stații meteorologice și cu un strat consistent de zăpadă. Cerul este variabil, iar vântul suflă slab până la moderat, însă senzația termică rămâne una de ger aspru pe tot parcursul zilei.

În aceste zone, prognoza arată că maximele termice se situează mult sub zero, iar nopțile sunt geroase, cu minime ce pot ajunge până la -18 grade în anumite zone montane și intracarpatice.

Nord-Est și Est: frig persistent și polei

În nord-estul și estul țării (de exemplu în Moldova)  gerul persistă atât ziua, cât și noaptea. Stratul de zăpadă poate fi considerabil în localități precum Iași sau Botoșani, iar condițiile de conducere pe drumurile rurale rămân dificile din cauza poleiului format în timpul nopții.

ANM a menținut cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger în aceste regiuni, avertizând că vremea va rămâne rece în special dimineața și seara.

Sud și Sud-Est: vreme rece și condiții de iarnă

În sudul României (Muntenia și Dobrogea) valorile termice sunt, de asemenea, bine sub zero în această dimineață, iar zăpada rămasă de precipitațiile anterioare acoperă pajiști și porțiuni de drum. În București și zona înconjurătoare, termometrele au arătat temperaturi de aproximativ -10 grade la ora 08:00.

Meteorologii avertizează că codurile galbene pentru ger și condiții de iarnă persistă în aceste regiuni, cu risc de polei pe suprafețele umede dimineața și seara.

Vest și Sud-Vest: ger, viscol și vizibilitate redusă

Regiunile din vestul și sud-vestul țării rămân sub influența frigului intens, iar în zonele montane și colinare vântul poate alimenta viscolul, afectând vizibilitatea pe artere secundare. Straturile de zăpadă înregistrate la stațiile meteorologice depășesc 20–40 cm în unele puncte din Carpați și Apuseni.

Avertizările meteo actuale includ cod galben pentru intensificări ale vântului și precipitații variabile, ceea ce poate agrava senzația de frig și poate complica circulația rutieră, în special în zonele de deal și de munte.

Vremea la munte

În Carpații Meridionali și Orientali, temperaturile scăzute și zăpada consistentă duc la condiții dificile de circulație, cu vizibilitate redusă în timpul rafalelor de vânt. În aceste zone, vântul poate intensifica senzația de frig și poate genera troiene în jurul zonelor expuse.

Meteorologii păstrează atenționări cod galben pentru vânt puternic asociat cu viscol în aceste regiuni, în special la altitudini mari, ceea ce impune prudență sporită pentru turiști și șoferi.

