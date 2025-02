Medic italian stabilit în România, prins în timp ce cerea bani pentru eliberarea unor diplome false. Doctorul, ajutat de angajatul unei facultăți din Arad

Un , stabilit în România, a fost filmat în timp ce negociază cu studenții prețul unei diplome care atestă pregătirea și calificarea lor drept doctori esteticieni. Prețul unui astfel de document este de 30.000 de euro, iar doctorul italian susţine că o facultate din Arad îl ajută în eliberarea . Discuţia a apărut într-o anchetă din presa din Italia, dar medicul susţine vehement că totul este o înscenare.

„8.500 de euro taxele universitare. 4.000 de euro pe an pentru prefectură şi 5.000 de euro pentru mine. 17.000 plus 8 fac 25. Plus încă cinci, 30. Mă arestează dacă găsesc actele astea”, a spus medicul dentist, Tomasso Porra, potrivit .

De origine italiană, medicul dentist stabilit în Timișoara a recunoscut frauda din care câștigă zeci de mii de euro, într-o discuție cu o echipă de jurnaliști italieni. În schimbul a 30.000 de euro, doctorul susține că îi poate ajuta pe studenţii străini să sară peste doi ani de studiu şi să-şi ia o diplomă în medicină estetică.

Diplomele false, eliberate cu ajutorul unui angajat al unei facultăți din Arad

Ancheta jurnaliștilor italieni continuă, după ce aceștia au intrat în contact cu un presupus angajat al Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”. Bărbatul pe care italienii l-au numit „broker” a fost, de asemenea, surprins în timp ce se oferă să-i ajute pe viitorii studenţi să treacă examenul de admitere, în schimbul sumei de 30.000 de euro. Pentru alţi 3.500 de euro, promite să facă rost inclusiv de diplome de Bacalaureat.

Jurnalistul italian a vorbit cu singurul angajat din peninsulă al universității. Tot acesta i-a explicat cum funcţionează toată schema, iar tot ce trebuie să facă viitorul medic e să se prezinte la admitere. Angajatul universităţii merge chiar mai departe cu oferta și susține că îi poate face rost inclusiv de o diplomă care să ateste că şi-a luat Bacalaureatul în Italia. Pentru asta, mai trebuie achitaţi încă 3.500 de euro pe lângă cei 30.000 aferenți celor doi ani de studiu, potrivit .

Ce spun reprezentanții Universității din Arad

Reprezentanţii Universităţii susţin că nu ştiau despre practicile dezvăluite în presa italiană, însă a fost ceva care le-a atras atenția. Conform unor surse din anchetă, aceștia au depus o plângere la parchet după ce au observat că mai mulți studenți străini cu note bune nu au mai solicitat înscrierea în anii următori de studiu. Analizând situația, au observat că studenții fuseseră deja transferați la instituții din Italia, însă documentele de transfer erau false.

„Se efecutează cercetări cu privire la săvârşirea mai multor infracţiuni de fals şi înşelăciune ai unei universităti din Arad”, a declarat Mădălin Herbei, IPJ Arad.

Ancheta jurnaliştilor italieni a început după ce un eveniment tragic a avut loc în peninsulă. O tânără de 22 de ani din Sicilia s-a stins din viață în urma unei rinoplastii făcute la o clinică din Roma, de medicul Marco Antonio Procopio, fost student al Universității „Vasile Goldiş” din Arad.