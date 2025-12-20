B1 Inregistrari!
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital

20 dec. 2025, 14:57
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum putem verifica dacă carnea este stricată
  2. La ce ne recomandă medicii să fim atenți de sărbători
  3. Ce combinații recomandă medicii să evităm la mesele de sărbători

Au mai rămas doar câteva zile până la Crăciun, iar românii, mai ales cei care au ținut post, așteaptă cu nerăbdare să guste din preparatele tradiționale. Medicii vin cu câteva recomandări pentru ca mesele de sărbători să nu se termine la spital.

Cum putem verifica dacă carnea este stricată

Este extrem de important să fim atenți la ce produse folosim pentru prepararea mâncării. În ultima perioadă, tot mai mulți români au reclamat faptul că carnea cumpărată din magazine era deja stricată. Ce-i drept, nu putem avea mereu garanția calității produselor cumpărate, dar putem să ne informăm câtuși de puțin despre factorii care indică alternarea unor categorii de produse pe care știm că le vom folosi.

Când vine vorba de carnea congelată, în ambalaj nu ar trebui să se găsească nici bucăți mari de gheață, nici prea mult lichid. Cristalele mari de gheață pot indica și faptul că bucata de carne a fost injectată cu apă pentru a-i crește volumul, o practică des întâlnită. De altfel, data de congelare trebuie să poate fi citită de pe etichetă.

„La achiziţia acestui produs consumatorul trebuie să fie atent la partea de lichid care se află în interiorul ambalajului, la partea de ambalaj, acesta să nu fie deteriorat, distrus sau depreciat, la partea de etichetare a produsului”, a explicat Ionel Obretin, preşedinte ANPC.

Carnea care este, într-adevăr proaspătă, trebuie să aibă o culoare uniformă, iar mirosul ei să fie unul caracteristic, nu unul deranjant.

La ce ne recomandă medicii să fim atenți de sărbători

Specialiștii recomandă să fim atenți nu doar la ce consumăm, ci și cât. Excesele alimentare pot duce chiar și la urgențe medicale mai ales că preparate tradițional românești nu sunt dintre cele mai ușoare. Caltaboși, cârnați, salată de bouef, cozonac, toate asigură succesul unei mese festive și bucuria invitaților, atâta timp cât sunt consumate cu moderație.

„Urmează o perioadă în care vom avea de luptat cu caloriile, cu grăsimile, cu dulciurile. Organismul va fi supus unor presiuni foarte mari din punct de vedere al digestiei. Este bine să fim moderaţi. Consumul de alimente consistente trebuie să fie făcut cu moderaţie”, a explicat Tiberius Brădăţan, medic urgentist, pentru Observator News.

Mişcarea este un concept-cheie pentru confortul și siguranța noastră, în această perioadă. Nu doar că împiedică acumularea nedorită de kilograme, dar poate preveni și o vizită la spital.

„După o masă foarte bogată este contraindicat să stăm jos. Ce este indicat? Să ieşim la o plimbare 20-30 de minute, o plimbare uşoară ceea ce ne ajută foarte mult la digestie, la controlul glicemiei şi ne va ajuta şi dacă suntem balonaţi”, a explicat Sorin Mihalescu, instructor fitness.

Ce combinații recomandă medicii să evităm la mesele de sărbători

Dacă ne-am cântărit bine porțiile, nu ne mai rămâne decât un singur lucru la care să fim atenți: combinațiile pe care le facem. Având în vedere câte zile de sărbătoare ne așteaptă, nu trebuie să mâncăm tot în aceeași zi, la aceeași masă.

„Un astfel de meniu ar consta într-o bucată moerată de carne slabă fie că este de pui, porc sau curcan acompaniată de 2 sarmale medii şi o garnitură de legume. Este indicat să evităm combinaţia grăsime, alcool, dulciuri. Este indicat să se bea apă înainte şi imediat după masă, iar dulciurile se vor consuma ca şi desert şi poate să însemne o felie subţire de cozonac”, a explicat Daniela Bălănucă, dietetician.

