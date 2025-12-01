Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, avertizează consumatorii asupra lichidului care apare în ambalajele cărnii proaspete. Acesta poate indica probleme precum depozitare necorespunzătoare, fluctuații de temperatură sau prospețime îndoielnică a produsului, iar oficialul ANPC recomandă returnarea produselor deteriorate. Iată despre ce este vorba!

Ce spune Paul Anghel

Potrivit lui Paul Anghel, „prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica:

depozitare necorespunzătoare;

fluctuații de temperatură în timpul transportului;

prospețime îndoielnică a produsului;

ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.”

Recomandări

Directorul ANPC recomandă ca în cazul în care observați acumulări mari de lichid decolorat sau un miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea.

„Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau un miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea. ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor”, a transmis Paul Anghel pe rețelele de socializare.

Atenție la etichete!

Paul Anghel subliniază importanța verificării etichetelor pentru a evita confuziile.

„În cazul în care aceasta conține și ingrediente de origine animală, respectiv lapte praf, zer praf, pudră de ou, trebuie să știți că aceste produse nu fac parte din grupa produselor de post. Pentru produsele tăiate, fracționate sau porționate de vânzător, solicitați să vedeți eticheta produsului pentru a verifica compoziția și data durabilității minimale”, a spus acesta, pe pagina de Facebook.

„Avertizez asupra faptului că pe unele ambalaje veți găsi pe lângă lista cu ingrediente și afirmația «poate conține urme de ou, lapte…». Aceasta este o informație oferită voluntar de către producător și înseamnă că, în ciuda tuturor asigurărilor luate pe perioada producției, cele mai mici urme din ingredientele menționate, câteodată, nu pot fi evitate”, a adăugat el.

Paul Anghel este director general al ANPC din noiembrie 2014. El conduce instituția care supraveghează drepturile consumatorilor și siguranța produselor comercializate în România.